La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado 13 de junio con el debut de Qatar y Suiza dentro del Grupo B. Ambas selecciones se enfrentarán en el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California, Estados Unidos, con la intención de sumar sus primeros puntos del torneo y dar un paso importante en la lucha por avanzar a la siguiente fase.

El compromiso adquiere relevancia debido a la competitividad del sector, integrado también por Canadá y Bosnia y Herzegovina, que ya tuvieron actividad en la jornada anterior. Por ello, el resultado de este encuentro podría comenzar a definir el panorama del grupo desde sus primeras fechas, en un duelo donde qataríes y suizos buscarán arrancar su participación mundialista con el pie derecho. Para que no te lo pierdas, te decimos dónde verlo en vivo.

¿Cómo llegan Qatar y Suiza?

La Selección de Suiza llega a este encuentro bajo la dirección técnica de Murat Yakin y con la etiqueta de favorita para quedarse con los tres puntos. El conjunto europeo arriba respaldado por la continuidad de un proyecto deportivo que le ha permitido mantenerse como un rival competitivo en los escenarios internacionales más importantes, además de contar con futbolistas de amplia trayectoria al máximo nivel. Dentro de su plantilla destacan nombres como Granit Xhaka, referente en el mediocampo; Ricardo Rodríguez, uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del grupo; el defensor Manuel Akanji; y el atacante Breel Embolo, elementos llamados a asumir un papel determinante en el debut mundialista de su selección.

Del otro lado, Qatar se presentará en el Estadio Bahía de San Francisco bajo la conducción del técnico español Julen Lopetegui, con el objetivo de confirmar el crecimiento que ha mostrado en los últimos años dentro del futbol asiático. El combinado qatarí llega a esta Copa del Mundo con el antecedente de haberse proclamado bicampeón de Asia, un logro que ha fortalecido las expectativas en torno a su desempeño internacional. Este encuentro marcará, además, el primer enfrentamiento oficial entre Qatar y Suiza en una edición mundialista. El único antecedente entre ambas selecciones se remonta a un partido amistoso celebrado en 2018, cuando el representativo asiático sorprendió al imponerse por marcador de 1-0.

Dónde ver EN VIVO el partido Qatar vs Suiza del Mundial 2026

El partido entre Qatar y Suiza, correspondiente a la primera jornada del Grupo C de la Copa Mundial 2026, se disputará este sábado 13 de junio de 2026. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California.

Para los aficionados en México, la transmisión de este encuentro de la fase de grupos estará disponible de forma exclusiva a través de streaming. El partido podrá seguirse EN VIVO mediante la plataforma ViX, accediendo específicamente a la modalidad de Pase Mundial.

Fecha y hora: Sábado 13 de junio de 2026, 13:00 horas

Sábado 13 de junio de 2026, 13:00 horas Estadio: Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California

Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, California Transmisión: Pase Mundial (ViX Premium)

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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