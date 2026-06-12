La rivalidad más reciente de la Liga Mexicana de Beisbol volverá a encenderse este fin de semana en Zapopan. A partir de este viernes 12 de junio, los Charros de Jalisco recibirán a los Diablos Rojos del México en una atractiva serie de interzona que enfrentará a los dos finalistas de la temporada anterior y que representa una oportunidad inmejorable para que la novena jalisciense busque revancha ante su afición.

El recuerdo de la Serie del Rey 2025 sigue fresco para los seguidores albiazules. En aquella ocasión, los escarlatas dominaron de principio a fin y barrieron a Charros para quedarse con el campeonato. Ahora, aunque se trata de temporada regular, los jaliscienses tendrán enfrente al mismo rival que les arrebató la posibilidad de conquistar el título, por lo que el duelo adquiere un ingrediente especial.

Jalisco llega a este compromiso después de sufrir una complicada serie frente a los Guerreros de Oaxaca. Los dirigidos por Benjamín Gil arrancaron con una victoria de 6-2 en el primer encuentro, pero posteriormente fueron superados de manera contundente en la doble cartelera disputada el miércoles pasado. Los oaxaqueños castigaron severamente al pitcheo de Charros y anotaron 25 carreras entre ambos juegos para quedarse con la serie.

Por su parte, Diablos Rojos atraviesa un gran momento. La novena capitalina viene de imponerse en dos de tres encuentros a los Acereros de Monclova en calidad de visitante, resultado que le permitió adjudicarse otra serie y mantenerse entre los equipos más dominantes de la campaña.

Además, los números respaldan el poderío ofensivo de los escarlatas. Los Diablos son el equipo con más carreras anotadas en toda la LMB con 386, lideran el departamento de cuadrangulares con 79 y poseen el segundo mejor promedio de bateo colectivo con .313, únicamente por detrás de los Bravos de León, quienes registran .326.

En el plano individual también destacan varias figuras. Carlos Pérez se mantiene como uno de los bateadores más productivos del circuito con un promedio de .382, mientras que Robinson Canó encabeza la liga en carreras impulsadas con 56. Estos números anticipan una exigente prueba para el pitcheo y la defensiva jalisciense.

Sin embargo, Charros cuenta con argumentos para competir. Uno de ellos es Zach Grotz, quien se ha consolidado como uno de los mejores lanzadores de la temporada al registrar una efectividad de 3.02, la sexta mejor de la LMB. A nivel colectivo, Jalisco presume una efectividad de 4.88, la séptima más baja del campeonato.

La serie comenzará este viernes 12 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Panamericano. Los encuentros continuarán el sábado a las 18:00 horas y el domingo a las 17:00.

Para saber más del duelo entre Charros y Diablos

Diablos es líder de la Zona Sur con récord de 30-18

Charros ocupa el segundo puesto de la Zona Norte con marca de 28-20

La rotación abridora de Jalisco será conformada por: Zac Grotz, Zach Plesac y César Gómez.

Robinson Cano es el jugador con más carreras impulsadas de toda la LMB con 56

Kyle Garlick es el bateador con más carreras remolcadas en Charros con 47, ocupa el cuarto lugar de la LMB

CT