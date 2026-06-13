La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado con cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos. Ocho selecciones buscarán dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda, conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia entre seguir en la competencia o despedirse prematuramente del torneo. Los encuentros podrán seguirse a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.El partido más atractivo de la jornada será el que protagonicen Brasil y Marruecos dentro del Grupo C. La selección brasileña, una de las favoritas para conquistar el título, enfrentará a un conjunto marroquí que ha demostrado ser un rival competitivo y capaz de complicar a cualquier adversario. El resultado podría ser determinante en la pelea por el primer lugar del sector. El programa del día también incluye los enfrentamientos entre Qatar y Suiza en el Grupo B, Haití ante Escocia y el cierre de la jornada con el choque entre Australia y Turquía correspondiente al Grupo D.Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México.Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.*Sujeto a cambios de transmisión **Horario del tiempo del centro de México-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF