La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado con cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos. Ocho selecciones buscarán dar un paso importante rumbo a la siguiente ronda, conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia entre seguir en la competencia o despedirse prematuramente del torneo. Los encuentros podrán seguirse a través de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.

El partido más atractivo de la jornada será el que protagonicen Brasil y Marruecos dentro del Grupo C. La selección brasileña, una de las favoritas para conquistar el título, enfrentará a un conjunto marroquí que ha demostrado ser un rival competitivo y capaz de complicar a cualquier adversario. El resultado podría ser determinante en la pelea por el primer lugar del sector. El programa del día también incluye los enfrentamientos entre Qatar y Suiza en el Grupo B, Haití ante Escocia y el cierre de la jornada con el choque entre Australia y Turquía correspondiente al Grupo D.

Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México.

Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026

Sábado, 13 de junio de 2026

Qatar vs Suiza

Sede: Estadio Bahía de San Francisco, 13:00 horas

Estadio Bahía de San Francisco, 13:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Brasil vs Marruecos

Sede: Estadio Nueva York / Nueva Jersey, 16:00 horas

Estadio Nueva York / Nueva Jersey, 16:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Canal 5, TUDN, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7

Haití vs Escocia

Sede: Estadio Boston, 19:00 horas

Estadio Boston, 19:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

Australia vs Turquía

Sede: Estadio Vancouver, 22:00 horas

Estadio Vancouver, 22:00 horas Transmisión: Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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