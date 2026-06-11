Link para ver México vs Sudáfrica EN VIVO por la inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzará esta tarde en la Ciudad de México con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica. Con ello, México y el Estadio Azteca se convertirán en los primeros en albergar tres Copas del Mundo. Además, será la octava ocasión en que el Tri dispute un partido inaugural, un récord en la competencia.

Sin embargo, entre esos antecedentes persiste una estadística adversa: México no ha ganado ninguno de sus partidos inaugurales anteriores. Aun así, hay motivos para el optimismo, pues en 1970, jugando como local, empató ante la Unión Soviética y en 2010 igualó 1-1 frente a Sudáfrica, el rival que volverá a enfrentar esta tarde.

Como ocurrió hace 16 años en Johannesburgo, México estará dirigido por Javier Aguirre, quien vive su tercera etapa al frente de la selección tras conducirla en los Mundiales de 2002 y 2010.

En contraste, la última vez que México perdió su partido inaugural fue en Estados Unidos 1994; desde entonces acumula cinco victorias y dos empates. Además, sus mejores actuaciones mundialistas las consiguió como anfitrión, ya que las ediciones de 1970 y 1986 son las únicas en las que alcanzó los cuartos de final, el anhelado quinto partido, una meta que este año parece más alcanzable.

Todo apunta a que el técnico Javier "Vasco" Aguirre mantendrá una alineación muy similar a la que goleó 5-1 a Serbia en el último encuentro de preparación antes de la Copa del Mundo. En ataque, Raúl Jiménez encabezaría una ofensiva acompañada por Julián Quiñones y Roberto Alvarado.

En la zaga, César Montes y Johan Vásquez serían los encargados de aportar solidez defensiva, mientras que Érik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez asumirían la responsabilidad de manejar el mediocampo.

"Estamos muy concentrados, creo que el grupo tiene esa felicidad de empezar y todos están emocionados para empezar", afirmó Gutiérrez, quien, pese a su escasa trayectoria con la selección mexicana, se perfila como una de las posibles revelaciones del equipo.

Entre las ausencias más sensibles podría estar la de Edson Álvarez, uno de los referentes y capitanes del combinado nacional, quien aún no recupera plenamente su ritmo competitivo tras ser operado del tobillo. A él se sumarían Alexis Vega y Mora.

La principal incógnita se mantiene en la portería. Aguirre aún no define si dará continuidad a Raúl Rangel, quien se afianzó como titular desde principios de año, o si recurrirá a la experiencia de Guillermo Ochoa, que disputa su sexta Copa del Mundo.

Por su parte, Sudáfrica afronta su cuarta participación mundialista con la intención de sorprender al anfitrión respaldada por su capacidad ofensiva. La principal figura del conjunto dirigido por Hugo Broos es Oswin Appollis, pieza clave en el proceso de clasificación de la Bafana Bafana.

El rendimiento del extremo fue determinante para que su selección terminara en la cima de su grupo en las eliminatorias africanas y lograra regresar al máximo escenario del futbol internacional tras ausentarse en las tres ediciones anteriores.

Dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica

Fecha: 11 de junio

Horario: 13:00 horas

Canal: Azteca 7, Canal 2, Canal 5, Canal 9, TUDN, VIX Premium

Aguirre aseguró que el plantel está listo para responder en un escenario de máxima exigencia, tanto en lo futbolístico como en lo emocional. SUN/C. Mejía

Las declaraciones de Aguirre antes del partido

"Puede ser un buen día para nosotros, va a ser una fiesta que perdurará durante años, y nosotros, sentirnos tranquilos con lo que hacemos, la fortaleza mental es clave, lo saben ellos. Mañana puede ser un día histórico, difícilmente vivirán otro mundial en México, al menos yo ya no", declaró el entrenador mexicano Javier Aguirre.

El técnico aseguró que el plantel está listo para responder en un escenario de máxima exigencia, tanto en lo futbolístico como en lo emocional.

"Insisto, estamos preparados para cualquier eventualidad, hemos preparado y sometido todo a pruebas, no es solamente el futbol, es el equilibrio emocional. Estar ante mil millones de personas que te ven, cosas injustas del señor de negro (árbitro), el tema climatológico", aseveró.

Aguirre subrayó que el grupo ha sido construido con jugadores capaces de afrontar la magnitud del evento y de trasladar esa preparación al terreno de juego.

"Estamos preparados y hemos elegido a 26 seres humanos, mexicanos, que están preparados, ojalá se vea reflejado en el marcador", lanzó el "Vasco" Aguirre.

Alineaciones probables para el México vs. Sudáfrica

México: Tala Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez; Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Sudáfrica: Ricardo Goss ; Samukele Kabini, Olwethu Makhanya, Nkosinathi Sibisi, Thabang Matuludi; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole; Tshepang Moremi, Themba Zwane, Oswin Appollis; Lyle Foster.