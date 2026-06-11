Tras haberse denegado el ingreso a Estados Unidos del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan por presuntos vínculos terroristas, la UEFA en colaboración con la Confederación Africana de Futbol (CAF) le otorgó la final de la Supercopa de Europa puesta a disputarse el próximo 12 de agosto y que enfrentará al PSG contra el Aston Villa en Salzburgo.

"El fútbol une a las personas, y la UEFA quiere mostrar su respeto a Omar y a su excepcional labor arbitral", afirma en un comunicado el presidente de la federación europea de futbol, Aleksander Ceferin, para justificar la designación de Artan en virtud del convenio de colaboración entre la UEFA y la CAF.

Artan, de 34 años, fue premiado como el mejor árbitro de África el pasado año, lo que llevó a su inclusión en la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que empieza en unas horas, pero la administración estadounidense no le permitió la entrada por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

La UEFA y la CAF comparten "el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores fundamentales de unidad, igualdad y no discriminación", remarca el comunicado.

Artan, orgullo del arbitraje africano

Tras las conversaciones mantenidas con la CAF y su presidente, Patrice Motsepe, la UEFA nombró al colegiado somalí para dirigir el partido que enfrentará a los ganadores de la Liga de Campeones y de la Liga Europa dentro del marco de colaboración que mantienen en diversas áreas, incluido el arbitraje.

"Artan ha llenado de orgullo a Somalia y a todo el continente africano (...) Este es un gran honor para él y para los árbitros africanos y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo", asegura Motsepe al agradecer el gesto de la UEFA y valorar "la excepcional capacidad arbitral y el respeto internacional del que goza" el somalí.

Según el organismo europeo, Artan es "uno de los mejores árbitros del mundo", tras recordar que forma parte de la lista internacional de la FIFA desde 2018 y que, entre los encuentros más destacados que ha dirigido, está la vuelta de la final de la Liga de Campeones de la CAF de la temporada recién terminada.

Tras denegarle la entrada a Miami (Estados Unidos), el que iba a haber sido el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo de fútbol regresó a su país, donde fue recibido como un héroe el pasado miércoles en la capital, Mogadiscio.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB