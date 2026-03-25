"Lindo grupo pero ningún partido será un trámite", advierte Eduardo Arce y vaticina qué selección ve como "seria candidata" al título

Una voz autorizada. Eduardo “Lalo” Arce, entrenador de la Selección sub-20 de México, que viene de hacer un papel muy aceptable en la última Copa del Mundo juvenil, analizó los grupos del mundial en una exclusiva con EL INFORMADOR donde confiesa que el Tri hará sentir la localía: “El Azteca lleno no será presión para el equipo, de ninguna manera, al contrario, en los mundiales los mexicanos nos quitamos los prejuicios y se genera una unión especial que hará explotar de pasión y apoyo los estadios”, adelanta.

En primera instancia, Arce destacó sus sensaciones al palpitar una Copa del Mundo donde su país será anfitrión por tercera vez, luego de 1970 y 1986: “Si algo tiene Estados Unidos es que crea un show de todo esto y ver a tu país protagonizando un evento como un Mundial es un orgullo, ir viendo qué rivales nos tocaban fue emocionante”, comenzó expresando el joven entrenador que forma parte de la estructura del fútbol mexicano.

Te recomendamos: La FIFA anuncia venta de boletos de último minuto del Mundial 2026

¿Qué opinión te merece el grupo A?

“Lindo grupo. Si no los conoces, podrías pensar que son rivales fáciles, pero créeme que son equipos competitivos. Los africanos, por generaciones o por cuestiones de organización, a veces tienen picos muy altos y luego muy bajos. Pero fíjate que en 2010 nos tocó Sudáfrica y decíamos que era muy accesible, casi que celebrábamos que nos tocó, y terminamos empatando 1 a 1. Ahora, dieciséis años después nos tocará demostrar en casa y advierto que la palabra accesible en este futbol ya no aplica”.

Asimismo, desde su casa en Ciudad de México, Arce profundizó sobre cada rival: “Conocemos la velocidad de los africanos, tienen jugadores con ejecución y velocidades que pueden complicar. Por estar de locales México supongo que tendrá el control de los partidos pero deberá cuidar los detalles que suelen complicar este tipo de cotejos. El caso de Corea, será el rival más complicado, no solo por Son Heung-Min que sabemos la calidad que tiene, ya vimos en el amistoso de este año que son muy ordenados, es difícil romper sus líneas y superarlos. Recuerdo que la prensa se le fue encima a la Selección mexicana y la criticaron por haber empatado ese partido al final, pero deben saber que Corea es un equipo muy duro, los asiáticos tienen un bloque medio difícil de superar, en transición son jodidos y técnicamente han evolucionado a niveles destacables”, subrayó.

¿Y del repechaje UEFA, qué selección consideras que sería la más complicada?

“De los posibles rivales del repechaje, considero que el más duro sería Dinamarca. De hecho, antes de que saliera el sorteo yo pensaba que Dinamarca es el candidato a clasificar en ese repechaje, aunque igualmente no la tiene fácil; los irlandeses meten como caballos, Macedonia realmente no los tengo vistos, pero incluso Checa sería un rival a considerar. El fútbol está cada vez más equiparado por las tácticas de reducir espacios, ya no hay partidos que puedan ser un “trámite”. No tocó de nuestro lado, pero fíjate el repechaje de Italia, está Gales, y prácticamente cualquiera le puede competir a cualquiera.

Lo bueno que tenemos sobre Dinamarca es que si bien es muy ordenada e intenta mucho jugar, lo he visto con 5-2-1-2 y con 5-4-1, y los equipos que le juegan al tú por tú a México pueden favorecernos porque se hacen juegos más abiertos y México de eso saca ventaja. Sudáfrica te dejará tomar iniciativa y estará agazapado para lastimar, Corea sí creo que reparte momentos en el partido, pero se sabe guardar y contra-atacar, en cambio si nos toca Dinamarca, aunque sea un rival más difícil, veo que por su estilo podría darse un partido más ventajoso para México”.

¿El mítico Estadio Azteca lleno, puede ser un elemento de presión si eventualmente los partidos no se dan como el público espera? ¿O Será un factor de apoyo a favor de la Selección?

“El estadio Azteca lleno total pesa mucho, pesa muchísimo. No creo que los rivales se sientan cómodos ante tanta gente y en semejante Estadio. En los mundiales los mexicanos dejamos los prejuicios de lado y ahí hay una unión especial. El Azteca va a explotar, ya verán.”

Consultado acerca del novedoso formato de 48 equipos y del “debut” de la ronda de 16avos., Arce analizó: “habrá más partidos, sí, pero realmente el nivel de algunos partidos hará caer la media competitiva. De todos modos, por ejemplo, en el formato del mundial sub 20 estaban todos parejos, quitando a Nueva Caledonia que sufrió el mundial, con el resto de los rivales no había margen de error. El mundial sub 17 que se disputó recientemente estaba interesante porque había muchos partidos buenos pero también quedaban muchos equipos que no llegaban a competir, creo que en la mayor eso va a cambiar. En el caso de Concacaf, por ejemplo Costa Rica ha llegado a cuartos de final, Panamá ha hecho buen papel, alguna vez que entró a un mundial Trinidad y Tobago le complicó las cosas a varios europeos, en fin, habrá que ver en el volumen de partidos quién se pone a la altura y quién no”.

Y ya que estamos analizando el formato y la competitividad del certamen, ¿hay grupo de la muerte?

“Dentro de este formato veo muy buenos partidos distribuidos, pero no veo que en los grupos haya 3 partidos a full como en el formato anterior, en ese escenario considero que el grupo i es el más complicado. Francia ya sabemos, Senegal tiene calidad y las dobles nacionalidades que luego presentan estos equipos, Noruega fue sensación en la eliminatoria europea. Puede sumar a Bolivia o Iraq. El E está interesante pero no lo veo ´de la muerte´ por Curacao”.

¿Podrías mencionarme a qué selecciones ves como serias candidatas?

Además de México, veo muy fuerte a Francia otra vez, a Argentina otra vez, veo bien a España, pero para mí este puede ser el mundial de Inglaterra. Los veo muy bien consolidados, con una gran generación. No veo lugar para una “sorpresa” y obviamente Brasil es Brasil pero no lo mencioné porque no lo veo consolidado como otras selecciones, España y Argentina confirman partido a partido lo que son, pero si tengo que elegir mi favorita, creo que será Inglaterra”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA