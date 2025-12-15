La Liga MX ha sido testigo de hazañas memorables, pero pocas tan raras como un bicampeonato. Sin embargo, existe algo más grandioso: la de los tres futbolistas que han logrado ser dos veces bicampeones en la era de los torneos cortos.

Tras el triunfo del Toluca en la final del Torneo Apertura 2025 ante Tigres (que se suma a su título del Clausura 2025 que le ganó al América), el número de jugadores con este logro ha crecido y lo más insólito es que de los tres que existen todos tienen algo que ver con el Atlas, aunque parezca increíble.

Tres jugadores que han sido dos veces bicampeones y qué tiene qué ver Atlas

Ser bicampeón implica ligar dos títulos consecutivos (Apertura y Clausura o viceversa). Ser doble bicampeón es haber conseguido esa gesta dos veces, con el mismo equipo o con dos diferentes.

En la historia de los torneos cortos en la Liga MX, son solo tres los futbolistas los que pueden presumir este logro. Siguiendo un orden cronológico de su segundo bicampeonato, estos son los jugadores, los cuales, todos se encuentran en activo:

Aldo Rocha: El pionero

El mediocampista mexicano fue el primero en conseguir esta marca y es, para muchos, el nombre más representativo de esta selecta lista.

Julián Quiñones: El más ganador

El atacante colombiano naturalizado mexicano es sinónimo de títulos. Es de los pocos jugadores en activo que tienen seis títulos en su cuenta, con tres equipos diferentes en la Liga MX.

Diego Barbosa: Recién coronado con Toluca

Este exclusivo grupo de dos veces bicampeones se extendió anoche con la incorporación del lateral mexicano Diego Barbosa, quien acaba de levantar su segundo bicampeonato tras la victoria del Toluca en el Apertura 2025.

Aunque por su historia negativa no parezca algo creíble, el equipo de Atlas es el nexo común y para los tres nombres en esta lista. El bicampeonato de los Rojinegros en 2021 y 2022 no solo rompió una sequía de 70 años sin título para los rojinegros, sino que también fue el equipo donde estos futbolistas lograron el hito por primera o segunda ocasión.

La base de aquel equipo dirigido por Diego Cocca es la clave:

Aldo Rocha fue el capitán y líder indiscutible del mediocampo, pieza fundamental en la primera y segunda corona del Atlas. Antes había sido campeón con León entre 2013 y 2014.

Julián Quiñones tuvo un gran paso con los rojinegros tras haber llegado con dudas desde Tigres, donde había sido campeón en una ocasión. El atacante logró las dos coronas con Atlas antes de ir al América, donde replicó esta hazaña entre 2023 y 2024.

Diego Barbosa fue parte de ese histórico plantel bicampeón antes de sumarse a las filas del Toluca, donde consiguió repetir la gesta este año.

