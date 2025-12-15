El gol que definió el campeonato llegó desde el punto penal y tuvo como protagonista a Alexis Vega, quien fue el encargado de ejecutar el disparo decisivo luego de que Antonio Mohamed apostara por él y le otorgara minutos en la final. El delantero no falló desde los once pasos y selló el resultado que le dio el título a Toluca frente a Tigres.

Tras la final disputada en el estadio Nemesio Diez, Alexis de 28 años estuvo en el centro de múltiples comentarios. Se habló, por ejemplo, de la dedicatoria que realizó y de que esta estuvo dirigida a otro equipo, lo que generó sorpresa entre los aficionados. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue precisamente el modelo de botas que utilizó para ejecutar el penal definitivo del Apertura 2025.

Alexis Vega se convirtió en la figura decisiva del bicampeonato de Toluca en el Apertura 2025, a pesar de haber estado fuera de la liguilla por una lesión que lo mantuvo alejado de la cancha durante varias semanas. Su regreso en la final de vuelta contra Tigres UANL fue dramático: ingresó de cambio en los últimos minutos del partido, aún con molestias físicas, demostrando un compromiso y liderazgo que motivaron a todo el equipo.

Aunque no marcó durante los 90 minutos, su presencia generó peligro constante y ayudó a Toluca a mantener la presión necesaria para forzar la tanda de penales. Fue en los penales donde Vega brilló con luz propia: cobró con calma y precisión dos penales cruciales, incluyendo el definitivo que selló el título y coronó a Toluca como bicampeón de la Liga MX. La afición y los comentaristas coincidieron en que Vega fue el motor emocional que hizo posible la histórica conquista.

Christian Martinoli celebra el penal de Alexis Vega

Así fue como el comentarista narró con gran emoción la participación de Alexis Vega, quien aún recuperándose de una lesión, le otorgó al Toluca el gran título disputado, siendo los bicampeones del Apertura 2025.

