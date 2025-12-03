El Toluca recibió una noticia desfavorable rumbo a las Semifinales del Apertura 2025, luego de que se confirmara que Alexis Vega sufrió una nueva molestia física, la tercera que padece en lo que va del campeonato.

El delantero mexicano fue sometido a nuevas pruebas médicas ante la sospecha de un problema en los tendones.

“Se pensaba que ya había superado el desgarre que sufrió frente a Pachuca, pero este lunes se le practicaron estudios para descartar un tema relacionado con tendones. Ese es el punto y por eso hay preocupación”, señaló. También trascendió que varios kinesiólogos que atendían a Vega fueron separados del plantel estelar.

Con esta nueva alerta, Alexis Vega acumula tres lesiones en el Apertura 2025: primero sufrió un problema en la rodilla durante el duelo ante Xolos; posteriormente, en la jornada 15, presentó un desgarre en el partido frente a Pachuca; y la más reciente ocurrió el jueves pasado, mientras realizaba pruebas para evaluar su recuperación de la segunda lesión.

La dirigencia decidió retirar de sus funciones a tres especialistas debido al manejo que han tenido con el jugador escarlata.

Alexis Vega no ha visto actividad con Toluca desde la jornada 15, cuando enfrentaron a los Tuzos del Pachuca.

