Sebastián Córdova no aprovechó un tiro penal que le hubiera permitido estrenarse como goleador del Toluca, y el campeón vigente se tuvo que conformar el viernes con un 0-0 en su visita a Puebla, durante la reanudación del torneo Clausura de la Liga MX.

Córdova fue víctima de un gran lance del arquero Ricardo Gutiérrez durante el descuento previo al descanso, en un penal que le dejó ejecutar el portugués Paulinho, el triple campeón de goleo del futbol mexicano con los Diablos Rojos.

El bicampeón Toluca dejó ir la oportunidad de irse a dormir como líder provisional al quedarse en el segundo sitio con ocho puntos en cuatro fechas, luego de su segunda igualada consecutiva. Quedó a un punto de Chivas del Guadalajara, que lleva paso perfecto y visita este sábado al San Luis en busca de su cuarta victoria.

El equipo de La Franja se ubica en la posición 12 con cuatro unidades.

El árbitro Abraham de Jesús Quirarte recibió la llamada desde la sala del VAR para valorar si era penal el contacto del zaguero Juan Pablo Vargas con la mano a un remate de cabeza de Nicolás Castro en el inicio del tiempo de descuento.

Córdova, quien hasta el curso pasado había sido jugador de los Tigres, hizo una ejecución abajo, cerca del poste derecho de Gutiérrez, quien alcanzó a desviar la acción más peligrosa de los visitantes.

El colombiano Édgar Guerra tuvo en un remate desde los linderos del área la mejor opción de los anfitriones, pero el balón pasó a un lado de la portería en los primeros compases del complemento.

El ataque del Toluca fue estéril para el segundo tiempo, en el que intentó hasta una decena de disparos, de los que sólo uno tuvo dirección de portería, pero terminó en las manos de Gutiérrez.