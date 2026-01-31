Chivas derrota a San Luis y sigue como líder general

Guadalajara confirmó su paso perfecto en el Clausura 2026 con una victoria vibrante de 3-2 sobre el Atlético de San Luis, en el Estadio Libertad Financiera, dentro de la Jornada 4. El Rebaño Sagrado mostró carácter, contundencia y una notable capacidad de reacción para sumar su cuarto triunfo consecutivo y mantenerse como líder general del torneo.

El partido arrancó con intensidad por parte de ambos equipos, pero fue Chivas quien golpeó primero. Al minuto 31, Richard Ledezma apareció desde segunda línea y, con un disparo preciso, abrió el marcador para silenciar momentáneamente a la afición potosina. La respuesta local no tardó en llegar: al 36’, Joao Pedro aprovechó un descuido defensivo y definió con categoría para igualar el encuentro.

Cuando parecía que el empate se mantendría rumbo al descanso, Guadalajara volvió a demostrar su pegada. En tiempo de compensación del primer tiempo, al 45+3, Daniel Aguirre culminó una jugada bien elaborada y devolvió la ventaja al conjunto rojiblanco, que se fue al vestidor con el 2-1 a favor.

El complemento fue aún más frenético. Apenas al 46’, nuevamente Joao Pedro se hizo presente en el marcador, firmando su doblete y poniendo el 2-2 que encendió el estadio. Sin embargo, la reacción de Chivas fue inmediata. Al 49’, Armando “Hormiga” González apareció en el área para empujar el balón al fondo de las redes y marcar el gol definitivo.

A partir de ahí, Guadalajara manejó el ritmo del encuentro con oficio, resistiendo los intentos del Atlético de San Luis y defendiendo con orden una ventaja que valió oro. El silbatazo final confirmó una victoria clave para el Rebaño, que no solo suma tres puntos más, sino que manda un mensaje claro: Chivas va en serio y es, hoy por hoy, el equipo a vencer en el Clausura 2026.

SV