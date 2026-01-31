Cruz Azul vence a los Bravos en fiesta de goles

Cruz Azul desplegó su mejor nivel durante los primeros cuarenta minutos, en los que hizo tres goles para enfilarse el viernes a una victoria de 4-3 en su visita a Ciudad Juárez, con lo cual se llevó un encuentro del torneo Clausura de la Liga MX que se le complicó al final.

Antes de cumplirse el primer minuto, Agustín Palavecino abrió el marcador con un remate abajo. José Paradela amplió a los siete, con un soberbio disparo a media altura y Rodolfo Rotondi hizo el tercero al rematar una jugada coral dentro del área a los 39.

Carlos Rodríguez se sumó a la lista de goleadores a los 51, con un disparo de media distancia que dejó sin opciones al arquero Sebastián Jurado cuando mejor jugaba La Máquina.

Óscar Estupiñán acercó a los anfitriones al convertir un penal durante el décimo minuto del descuento antes del descanso; el colombiano logró su doblete con un cabezazo, ante una falla del arquero Andrés Gudiño durante el primer minuto de la reposición antes del final. Entre sus dianas, Guilherme Castilho también marcó a los 81 para hacer más apretado el marcador.

La Máquina trepó al segundo sitio al llegar a nueve unidades, pero tiene peor diferencia de goles en relación con las Chivas del Guadalajara, que visitan este sábado a San Luis.

El conjunto de Ciudad Juárez quedó en el onceavo escalón con cuatro unidades.

El argentino Rotondi desperdició la oportunidad de dar más tranquilidad al triunfo al estrellar un tiro penal en el poste en el transcurso del complemento cuando el marcador estaba 4-1.

La Máquina terminó con 10 jugadores luego de la expulsión de Gabriel Fernández a los 84 por conducta violenta. Ello terminó por complicar la victoria.

