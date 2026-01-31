Atlas se impone a Mazatlán en casa y se afianza en la parte alta de la tabla

Fiel a su estilo, sufriendo hasta el final, Atlas venció 1-0 a Mazatlán en el Estadio Jalisco para hilar su segunda victoria consecutiva del torneo y mantenerse en la parte alta de la tabla general. Sin desplegar un fútbol convincente, pero apelando a la garra y al corazón, el conjunto rojinegro se quedó con los tres puntos gracias a la anotación de Uros Durdevic, quien fue la figura de la noche.

Atlas saltó a la cancha con postura ofensiva, consciente de la obligación de sumar ante un Mazatlán que no ha conseguido puntos en el torneo del adiós. Desde los primeros minutos, los rojinegros buscaron imponer condiciones, aunque sin demasiada claridad en el último tercio del campo.

El conjunto tapatío sufrió la baja sensible de Camilo Vargas, quien no estuvo disponible para este compromiso debido a una molestia física presentada durante la semana, lo que obligó a modificar el esquema defensivo del equipo.

Los reflectores apuntaron hacia Uros Durdevic, luego de que en días recientes surgieran rumores sobre una posible salida del goleador rojinegro rumbo a Monterrey. Lejos de distraerse, el atacante asumió la responsabilidad en el frente ofensivo y respondió con el gol que abrió el marcador.

La anotación llegó tras un disparo cruzado de Mateo García que fue desviado y terminó en los pies de Durdevic, quien no perdonó y empujó el esférico para el 1-0. El tanto desató la ovación de la afición, que mostró su respaldo al goleador en lo que podría haber sido su último gol con la camiseta del Atlas.

Con la ventaja a su favor, los rojinegros administraron el partido, reduciendo riesgos y manteniendo a Mazatlán lejos de su portería. Con pocas llegadas en ofensiva, pero con orden defensivo, Atlas se fue al descanso con la ventaja y el reconocimiento de su afición.

En la segunda mitad, Mazatlán tuvo oportunidades para empatar el encuentro, sin embargo, la falta de contundencia fue determinante para que el gol no llegara. En las escasas aproximaciones del conjunto sinaloense, la zaga rojinegra mostró algunas dudas, aunque sin consecuencias en el marcador.

Diego Cocca buscó mayor presencia ofensiva con el ingreso de Eduardo Aguirre, pero las imprecisiones entre “Djuka” y el “Mudo” impidieron que Atlas ampliara la ventaja, aumentando la tensión y la desesperación en el ataque rojinegro.

La afición también jugó su papel, volcándose por completo en apoyo al equipo y presionando al rival desde las gradas. Abucheos, cánticos y reclamos por las oportunidades falladas se hicieron sentir en el Coloso de la Calzada Independencia. A pesar de no convencer en el funcionamiento, Atlas sigue sumando y se mantiene entre los protagonistas del torneo.

Con esta victoria, Atlas hiló su segundo triunfo consecutivo del semestre y se colocó momentáneamente en el tercer lugar de la tabla general con nueve unidades. Mazatlán, por su parte, continúa en el último puesto de la clasificación sin haber sumado un solo punto.

