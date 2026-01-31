América anuncia la salida de Allan Saint-Maximin

De manera inesperada, el América anunció la salida de Allan Saint-Maximin mediante un comunicado oficial.

La noticia se dio poco después de la victoria 2-0 de las Águilas sobre el Necaxa, confirmando que el extremo francés no continuará en el club.

“Muchas gracias por haber portado nuestros colores, Allan Saint-Maximin. ¡Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos!”, publicó el equipo en su cuenta oficial de X.

El jugador decidió abandonar el América y el fútbol mexicano tras los incidentes de racismo que afectaron a sus hijos. Esta situación fue determinante para su salida, ya que buscaba proteger a su familia y distanciarse de un entorno hostil.

Antes del encuentro contra los Rayos, Saint-Maximin había denunciado en sus redes sociales que sus hijos habían sido víctimas de ataques discriminatorios, aunque no ofreció más detalles sobre los hechos.

Debido a esto, André Jardine no lo convocó para la Jornada 4 del Clausura 2026, atendiendo la petición del francés de tomar un tiempo para procesar las agresiones que sufrió su familia.

