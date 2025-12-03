Rayados de Monterrey pegó primero en la Semifinal del Apertura 2025 al imponerse 1-0 al líder y vigente campeón Toluca en la Ida, en un Estadio BBVA que presentó una gran entrada y un ambiente encendido de principio a fin. La afición albiazul respondió como en las grandes noches y no dejó de alentar a la Pandilla, que dio un paso importante rumbo a la Gran Final.

El único gol del encuentro llegó al minuto 39 y tuvo firma conocida: Germán Berterame. El delantero mexicoargentino repitió prácticamente la misma jugada que hace apenas unos días le hizo al América, solo que ahora el asistidor fue distinto. Jesús Manuel “Tecatito” Corona levantó la cabeza, observó el movimiento del atacante y le puso un servicio milimétrico, “como con la mano”, para que Berterame definiera con categoría ante la salida del arquero choricero. Un gol calcado, una fórmula que sigue funcionando y que pone a Monterrey en ventaja en la serie.

Sin embargo, si Berterame se llevó los reflectores por el tanto, el verdadero héroe de la noche fue el guardameta Luis Cárdenas. Pocos confiaban en él desde la serie anterior ante las Águilas, pero ahora el arquero regio tuvo una actuación monumental, con al menos tres intervenciones claves que evitaron lo que bien pudieron ser goles del Toluca. En distintas fases del partido, sobre todo al final, Cárdenas sostuvo a los suyos con reflejos felinos, colocación perfecta y mucha personalidad en un duelo de alta exigencia. Gracias a él, Rayados no solo ganó, sino que mantuvo su portería en cero, un factor que puede resultar determinante para la Vuelta.

Toluca, por su parte, mostró un planteamiento más contenido de lo habitual. Antonio Mohamed optó por un estilo timorato y defensivo, privilegiando la velocidad, el control del balón y el cierre de espacios por encima de salir a avasallar al rival. Y aunque la estrategia estuvo cerca de darle resultado, sobre todo por las oportunidades generadas en el complemento, el gol de Berterame terminó rompiendo el libreto y obligó a los Diablos a remar contracorriente.

Ahora, el panorama es claro: Toluca está obligado a vencer a Monterrey en el duelo de Vuelta, sin importar el marcador, si quiere clasificar a la Gran Final y mantener vivo su sueño de bicampeonato. Cualquier empate o triunfo de la Pandilla sellará el pase para los dirigidos por Domenec Torrent, que llegan con ventaja y con la confianza fortalecida.

El partido definitivo se disputará este sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas, en el Estadio Nemesio Díez. Se espera un duelo de máxima intensidad, con un Toluca lanzado al frente y unos Rayados decididos a sostener lo construido en casa. La mesa está puesta para un choque que promete sacar chispas.

CT