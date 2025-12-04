Chivas anunció que José "Pepe" Meléndez será el nuevo director técnico del Tapatío a partir del Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

A través de un comunicado de prensa en sus redes sociales, el conjunto filial del Club Deportivo Guadalajara, hizo oficial el regreso de Meléndez al banquillo del Tapatío, en una apuesta que refuerza la continuidad del proyecto rojiblanco en divisiones formativas.

"Pepe conoce a la perfección a la base del plantel de la filial de Chivas, ya que en el Apertura 2024 se hizo cargo del juvenil Rebaño de manera interina, con resultados extraordinarios al potenciar al equipo a nivel grupal e individual hasta conquistar el título de aquel semestre, el segundo del club en el circuito de plata", se lee en el comunicado.

ESPECIAL

La trayectoria de Pepe Meléndez

Pepe Meléndez ha construido una carrera sólida dentro de la estructura de fuerzas básicas del club. Además del título en la Liga de Expansión MX, consiguió el título con Chivas Sub-23 en el Apertura 2023, torneo en el que contribuyó al crecimiento de jóvenes como Armando "Hormiga" González, Mateo Chávez y Eduardo "Dragón" García.

En el semestre más reciente, el Torneo Apertura 2025, Pepe Meléndez dirigió al equipo Sub-21 y lo llevó hasta la Liguilla, quedándose fuera únicamente por la posición en la Tabla General. Su experiencia también incluye haber formado parte del cuerpo técnico del Primer Equipo de Chivas como auxiliar durante el Clausura 2025.

Además de su labor como formador, Pepe Meléndez conoce desde dentro la identidad del Rebaño, pues él mismo surgió de las fuerzas básicas del Guadalajara. Su trayectoria se ha visto reflejada con grandes actuaciones para la Cantera Rojiblanca con el desarrollo de futbolistas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Checo Pérez comparte mensaje tras penal fallado de Chicharito con Chivas

OF