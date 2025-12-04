El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1 (F1), la última carrera de la temporada, promete un fin de semana lleno de emociones para los aficionados, ya que en él se definirá al campeón de pilotos. El evento se llevará a cabo del 5 al 7 de diciembre. Para que los seguidores del deporte motor puedan organizar sus planes, a continuación, se presenta la información sobre los horarios y la transmisión en vivo de la carrera.

La carrera principal, que constará de 58 vueltas al Circuito de Yas Marina (de 5.281 kilómetros), se correrá el domingo 7 de diciembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México, según la información disponible en la página oficial.

El Circuito Internacional de Yas Marina se construyó en las Islas Yas, de Emiratos Árabes Unidos, para albergar el Gran Premio de Abu Dhabi. La primera competencia en esta sede fue en 2009, con el alemán Sebastian Vettel como ganador. De 2020 a 2023, Max Verstappen fue el vencedor, y en la última competencia, Lando Norris se llevó el triunfo. Estos dos últimos pilotos, junto con el australiano Oscar Piastri, son quienes buscarán coronarse campeones de la F1.

Horario de las prácticas libres y carrera del GP de Abu Dhabi 2025 de F1

El calendario completo de las actividades del GP de Abu Dhabi 2025 es este. Incluimos los horarios y los canales de transmisión para que no te pierdas ni un detalle de las prácticas libres, la clasificación y la carrera, y puedas seguir toda la acción del fin de semana en vivo.

EVENTO FECHA HORARIO Primera prueba libre Viernes 5 de diciembre 03:30 horas Segunda prueba libre Viernes 5 de diciembre 07:00 horas Tercera prueba libre Sábado 6 de diciembre 04:30 horas Clasificación (Qualy) Sábado 6 de diciembre 08:00 horas GP de Abu Dhabi 2025 Domingo 7 de diciembre 07:00 horas

A pesar de la ausencia de Sergio "Checo" Pérez en la F1 este año, la temporada se ha mantenido emocionante. La atención para este fin de semana se centra en la lucha por el campeonato mundial de pilotos, donde su excompañero de Red Bull, Max Verstappen, ha repuntado: el neerlandés está empatado en puntos con el australiano Oscar Piastri en el segundo lugar y está a pocos puntos del líder, Lando Norris. Aunque McLaren ha demostrado su dominio en la clasificación de constructores, la cima del campeonato de pilotos está abierta para cualquiera.

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Abu Dhabi 2025

La carrera principal de la F1, después de las pruebas libres y la clasificación, podrá ser vista en México a través de SKY Sports en televisión restringida, así como en la plataforma F1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 7 de diciembre, 07:00 horas

Domingo 7 de diciembre, 07:00 horas Sede: Circuito Yas Marina, Islas Yas, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Circuito Yas Marina, Islas Yas, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

