Atlas anunció de manera oficial este jueves 4 de diciembre la llegada del defensa central Manuel Capasso como refuerzo para el primer refuerzo de cara al Torneo Clausura 2026.

El futbolista argentino arriba en transferencia definitiva con un contrato de tres años, convirtiéndose en una apuesta importante para fortalecer la línea defensiva del conjunto Rojinegro.

Le dan la bienvenida en redes sociales de Atlas

A través de un comunicado de prensa en sus redes sociales, la institución Rojinegra hizo oficial el traspaso de su primer refuerzo.

X / @AtlasFC

El defensa central de 29 años ha construido una trayectoria ascendente en el futbol sudamericano. Su formación profesional comenzó en el Club Atlético Acassuso, institución perteneciente a la Primera B Metropolitana.

Su rendimiento lo llevó a dar el salto a la élite del balompié argentino con Newell’s Old Boys, club en el que debutó en la Primera División y donde dejó buenas sensaciones por su solidez defensiva.

Posteriormente, continuó su progresión profesional en Atlético Tucumán, equipo en el que sumó experiencia en competencias nacionales e internacionales, participando en torneos como la Copa Sudamericana.

Su evolución constante le abrió las puertas del futbol brasileño, uno de los más competitivos del continente, al incorporarse al histórico Vasco da Gama en el Brasileirao.

Antes de su llegada a México, el zaguero se proclamó Campeón del Clausura 2024 con Club Olimpia de Paraguay.

Ahora, Capasso inicia una nueva etapa en la Liga MX con Atlas, institución que confía en su experiencia y liderazgo para reforzar su proyecto deportivo.

El jugador ya se encuentra en Academia AGA, donde presentó las evaluaciones físicas correspondientes y comenzó su integración con el resto del plantel.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Atlas inicia su pretemporada rumbo al 2026

OF