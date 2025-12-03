Todo se definirá en el juego de vuelta. Cruz Azul logró rescatar un empate en casa tras igualar 1-1 frente a unos Tigres que perdonaron en repetidas ocasiones y dejaron escapar la oportunidad de viajar a Monterrey con una ventaja cómoda rumbo a la gran final.

A pesar de jugar como visitantes, los felinos impusieron ritmo y autoridad en el Estadio Olímpico Universitario. Su dominio fue tal que las fallas de Juan Brunetta y Ángel Correa evitaron que la serie tomara un rumbo distinto.

Cruz Azul inició con dudas y cierta presión, pero los errores de Tigres le permitieron al equipo de Nicolás Larcamón reacomodarse, recuperar confianza y equilibrar el marcador, dejando todo abierto para el choque definitivo.

Todo comenzó con un error en la salida de Chiquete Orozco, que Tigres aprovechó para lanzarse al ataque. Correa remató de cabeza, y Gudiño respondió con una atajada que evitó el 0-1; inmediatamente después, un disparo visitante se estrelló en el poste y encendió las alarmas. Fernando Gorriarán probó desde fuera del área con un derechazo que también pegó en el poste izquierdo. Tigres olfateaba el gol cada vez que pisaba el área rival.

El partido se volvió parejo, con llegadas claras para ambos equipos. Rivero falló un cabezazo al minuto 50, y Brunetta desperdició la ocasión más clara al mandar su remate por encima, confirmando que la definición sería un problema y que los arqueros serían protagonistas.

La insistencia de Tigres finalmente encontró recompensa. Ángel Correa, bien ubicado en el corazón del área, remató con la derecha y colocó el balón en la escuadra izquierda tras un servicio de Rômulo. El gol obligó a Cruz Azul a adelantar líneas y buscar el empate con mayor intensidad.

La respuesta celeste llegó desde el punto penal. Ignacio Rivero disparó dentro del área, y el balón impactó en la mano de Marco Farfán, lo que llevó al árbitro a señalar la infracción. Gabriel Fernández tomó el balón y, con mucha calma, venció a Nahuel Guzmán con un toque suave al costado derecho que devolvió la igualdad al marcador.

Con un cierre intenso por parte de ambas escuadras, el encuentro concluyó dejando todo por definirse el próximo sábado en la cancha de Tigres. Cruz Azul está obligado a ganar para avanzar, mientras que el conjunto universitario necesita únicamente un empate para asegurar su boleto a la gran final del Torneo Apertura 2025.