Atlas derrotó a Leones Negros en amistoso de pretemporada

Atlas continúa afinando detalles rumbo al Clausura 2026 y este sábado dio un paso más en su preparación al imponerse 3-1 a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en su segundo partido amistoso de la pretemporada.

El encuentro se disputó en las instalaciones de Academia AGA, dentro del denominado Evento MAX, que permitió a los abonados rojinegros convivir con el plantel y formar parte de diversas actividades organizadas por el club.

Así fue el partido en la Academia AGA

En el terreno de juego, el conjunto dirigido por el cuerpo técnico rojinegro mostró una imagen sólida y ordenada, reflejo del trabajo realizado durante las últimas semanas. Atlas tomó el control del partido desde los primeros minutos, apostando por la posesión del balón y una presión alta que complicó la salida de los universitarios.

El primer gol del encuentro llegó por conducto de Alfonso González, quien aprovechó una jugada bien elaborada para abrir el marcador y darle tranquilidad a los Zorros. Con la ventaja, Atlas mantuvo la intensidad y encontró el segundo tanto gracias a Diego González, que confirmó el buen momento que atraviesa durante esta etapa de preparación.

Leones Negros intentó reaccionar y logró descontar, lo que añadió un breve momento de tensión al partido. Sin embargo, Atlas supo manejar el ritmo del juego y cerró filas en defensa, evitando mayores sobresaltos. Ya en la recta final, Mateo García apareció para sentenciar el 3-1 definitivo, coronando una actuación convincente del cuadro rojinegro.

Más allá del resultado, el duelo sirvió para que el cuerpo técnico siguiera observando variantes tácticas, rotaciones en el once inicial y el desempeño individual de varios elementos que buscan ganarse un lugar de cara al arranque del torneo. La solidez defensiva y la efectividad al frente fueron algunos de los aspectos más destacados del encuentro.

Atlas se prepara para la Copa Pacífica

Atlas cerrará sus compromisos de preparación del año este martes 30 de diciembre, cuando enfrente con Necaxa nuevamente en Academia AGA. Posteriormente, el equipo participará en la Copa Pacífica Centenario Universidad de Guadalajara, un cuadrangular que se celebrará los días 3 y 4 de enero en el Estadio Jalisco, junto a Rayados, Chivas y Leones Negros.

El debut de los Zorros en dicho torneo será el sábado 3 de enero ante Chivas, a las 20:45 horas, en un duelo que promete intensidad y que servirá como una prueba de mayor exigencia en la antesala del Clausura 2026, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.

