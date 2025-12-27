El mexicano Raúl Jiménez culminó el año 2025 de manera destacada. El delantero mexicano se convirtió este sábado en el héroe del Fulham al anotar el gol de la victoria en su visita al West Ham United, un partido correspondiente a la Jornada 18 de la Premier League.

El momento decisivo llegó al minuto 85. Con un certero cabezazo, Raúl Jiménez rompió el tedioso empate a cero en un partido que, tras un intenso arranque en el primer tiempo, se había trabado y carecía de emociones para los aficionados. Este resultado supuso una dolorosa derrota para los Hammers, hundiéndolos aún más en su complicada lucha por evitar el descenso a final de temporada.

Así fue el gol de Jiménez cerca del final del partido

La anotación para el Fulham fue producto de una excelente jugada y un claro error defensivo. Raúl Jiménez remató completamente solo y sin oposición desde el medio del área chica, capitalizando un centro enviado por su compañero Harry Wilson, quien antes había aprovechado un mal despeje de la zaga local. La defensa del West Ham pareció congelarse, ofreciendo una inmejorable oportunidad que el atacante azteca no desaprovechó.

Tras el gol, el West Ham se volcó desesperadamente al ataque en busca del empate. Sin embargo, el esfuerzo fue estéril, en parte gracias a la labor defensiva del propio Raúl Jiménez, quien no dudó en sumarse a la retaguardia para asegurar el valioso triunfo de su equipo. Esta victoria es la tercera consecutiva para los Cottagers y una más gracias al mexicano con gol solitario. Con estos tres puntos cruciales logran mantenerse firmemente anclados en la décima posición de la tabla general.

Con este nuevo tanto, Raúl Jiménez alcanzó la cifra de cuatro goles en lo que va de la temporada de la Premier League, sumándose al que marcó a mitad de semana contra el Nottingham Forest, además de contar con otra anotación registrada en la FA Cup.

*Con información de SUN

