Chivas arranca la pretemporada con goleada ante Irapuato

El Guadalajara ha dado un golpe de autoridad en su primer examen de pretemporada rumbo al Clausura 2026. En una tarde donde el Estadio Sergio León Chávez lució un lleno impresionante, el Rebaño Sagrado no solo cumplió con el expediente, sino que deleitó a su afición con una victoria contundente de 0-4 ante el Irapuato, dejando claro que el proyecto de Gabriel Milito comienza a caminar con pasos de gigante.

Lo más destacado de la tarde fue, sin duda, la presentación de las nuevas caras. Los refuerzos Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda ya tuvieron sus primeros minutos con la camiseta rojiblanca y su impacto fue inmediato. Sepúlveda, en especial, demostró por qué su llegada generó expectativas, siendo el arquitecto de la ofensiva al despacharse con dos asistencias fundamentales que facilitaron el camino hacia la goleada. Su capacidad para asociarse y servir de "poste" fue clave para desarticular a la defensa fresera.

Un festín de goles

La cuenta se abrió temprano, apenas al minuto 8, cuando Roberto "Piojo" Alvarado aprovechó un servicio preciso de Sepúlveda para poner el 0-1. Chivas mantuvo el control del esférico, mostrando una fluidez impropia de un primer juego de preparación. Antes del descanso, la ventaja se amplió gracias a Ledezma, quien nuevamente fue asistido por un Sepúlveda que leyó el partido a la perfección.

En el complemento, Milito movió sus piezas para dar rodaje a la juventud. La intensidad no bajó y los canteranos levantaron la mano: Samir Inda puso el tercero tras un gran pase de Camberos, y finalmente, Sergio Aguayo cerró la pinza para el 0-4 definitivo, sellando una tarde redonda tras un servicio de Ricardo Marín.

Este triunfo no solo sirve para la estadística; es un mensaje de optimismo para una afición que sueña con el protagonismo. Con los refuerzos ya integrados y rindiendo desde el día uno, el Guadalajara se perfila como un contendiente serio para el próximo torneo. La "Militoneta" ha encendido motores y lo ha hecho de forma arrolladora.

Lamentablemente, la fiesta deportiva se vio empañada por enfrentamientos previos al pitazo inicial. Según los reportes de seguridad en Irapuato, se registró una riña entre las barras de ambos equipos en las inmediaciones del Estadio Sergio León Chávez, específicamente sobre la Avenida Guerrero.

SV