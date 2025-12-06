Liga MX: ¿Qué necesitan Cruz Azul y Toluca para avanzar a la final?

Una final regiomontana se perfila en el horizonte. Tigres y Rayados obtuvieron ventajas en los duelos de ida de las semifinales del Apertura 2025: los felinos igualaron 1-1 con Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario, resultado que consolida su ventaja por cerrar en casa y por haber terminado el torneo regular en mejor posición; Monterrey, por su parte, venció 1-0 a Toluca y llegará al partido definitivo con las mejores condiciones. Aun así, restan 90 minutos y ni Cementeros ni Diablos están eliminados.

¿Qué necesita Cruz Azul?

Cruz Azul tiene la misión de ganar en el Volcán; cualquier otro resultado lo dejará fuera de la final. A pesar de ello, la Máquina puede confiar en su desempeño reciente ante Tigres: tanto en la ida de la semifinal como en su enfrentamiento de temporada regular, disputado también en el Estadio Universitario, el marcador fue 1-1.

¿Qué necesita Toluca?

Toluca está obligado a ganar, sin importar la diferencia. Un triunfo por un gol empataría el global y le daría el pase a la final gracias a su mejor posición en la tabla; una victoria por más anotaciones simplemente haría más amplio el resultado.

Cabe recordar que, en la temporada regular, los Diablos golearon 6-2 a los Rayados en la jornada 10.

Monterrey, sin embargo, tiene una ventaja importante: el 0-0 de inicio le es suficiente para avanzar a una nueva final.

¿Dónde ver Toluca vs. Monterrey?

El partido entre Diablos y Rayados se disputará a las 19:00 horas de este sábado y podrá verse por:

Canal 5 (Televisa)

Canal 7 (TV Azteca)

TUDN

ViX

Tubi

FOX

Fox Sports

¿Dónde ver Tigres vs. Cruz Azul?

El duelo entre Tigres (UANL) y Cruz Azul se jugará a las 21:00 horas y será transmitido por los mismos canales: