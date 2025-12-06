Los Charros de Jalisco obtuvieron el triunfo en el primer juego de la serie ante Naranjeros al imponerse 3-2 en su visita al estadio Fernando Valenzuela. El juego se fue hasta la decimoprimera entrada, donde los tapatíos volvieron a mostraron su poderío como el mejor equipo de la temporada en extra innings.

Hermosillo tomó la delantera en la segunda baja. Harold Ramírez coronó la amenaza ofensiva al conectar un sólido sencillo al jardín derecho que impulsó a Cardona desde la intermedia para abrir el score 1-0.

En la tercera alta llegó la reacción de los Charros de Jalisco. Julián Ornelas conectó un rodado a la inicial que fue dominado por TT Bowens para el primer out, pero la jugada permitió que Bligh Madris cruzara el plato y empatara el juego 1-1.

En la quinta baja, los Naranjeros volvieron a tomar la delantera. Jasson Atondo conectó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, atrapado por Tirso Ornelas, que permitió a Andrés Sosa cruzar el plato y anotar la carrera que puso al equipo al frente con el 2-1.

Los Charros lograron empatar el marcador tras una ofensiva bien ejecutada en la octava alta. Julián Ornelas conectó un sencillo rodado al jardín izquierdo frente a Jesús Loya, enviando al plato a Michael Wielansky para la carrera que igualó el juego 2-2.

El juego se mantuvo empatado hasta la decimoprimera entrada, cuando los Charros finalmente lograron romper el empate y tomar la delantera. Jared Serna comenzó la entrada en segunda base. Julián Ornelas respondió con un sencillo rodado al jardín central, impulsando a Serna al plato para darle la victoria 3-2 a los tapatíos.

Este sábado 6 de diciembre, Charros de Jalisco nuevamente estará de visita a Naranjeros de Hermosillo, en el segundo juego de la serie, donde buscarán extender el paso positivo en el estadio Fernando Valenzuela a las 19:00 horas.