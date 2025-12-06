Luego del sorteo final para la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana se encuentra en incertidumbre. No conocer a su tercer rival en la fase de grupos no agradó del todo al cuerpo técnico del combinado nacional.

Javier Aguirre, entrenador del Tricolor, aceptó que hubiera preferido no tener la incertidumbre de sus rivales y conocer de golpe a los otros tres equipos que conforman el Grupo A.

“(Estoy) con la incertidumbre del tercer rival, porque tenemos cuatro posibilidades (República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte)... Cuatro estilos diversos, y esa incertidumbre me hubiera gustado no tenerla, pero en marzo se despejará la duda”, declaró el estratega mexicano.

Ya con los rivales conocidos, la Selección Mexicana comenzará la planeación para cerrar los tres partidos de preparación que disputará entre mayo y junio. Para el “Vasco”, la planeación va por buen camino y asegura tener su plantilla en un 80 o 90% definida.

“Pedí rivales africanos, pero no es lo mismo Sudáfrica que Argelia o Egipto, porque son de arriba. La preparación va por buen camino, tengo la base del equipo en un 80 o 90%. Hay que esperar que tengan un buen semestre todos y que surja alguna sorpresa”, agregó el experimentado timonel mexicano.

Por otra parte, el “Vasco” mencionó que Sudáfrica tiene más jugadores que participan en clubes de la liga de ese país, situación que complica su conocimiento; sin embargo, espera duelos interesantes ante ambas Selecciones confirmadas: Corea del Sur y la africana.

“Con Corea y Japón tuvimos hace poco partidos, mientras que Sudáfrica es un equipo muy local, con muchos jugadores locales. Van a ser partidos interesantes, estilos muy diversos. Vamos a prepararnos bien para enfrentarlos. Sobre todo, decía yo lo de Europa, hasta marzo, pero estamos en casa y con mucha ilusión”, agregó.

Sobre el grupo en el que quedó, se limitó a responder que “no hay que subestimar a nadie, no podemos creer que porque, en los papeles, somos inferiores o superiores, ya se jugó el partido”.