La Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX promete un cierre vibrante este fin de semana, con una definición que mantendrá a los aficionados al borde del asiento. Con la reciente eliminación del Play In, una medida implementada para agilizar el calendario rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el margen de error ha desaparecido.

Hasta el momento, cinco equipos ya aseguraron su lugar (Chivas de Guadalajara, Pumas de la UNAM, Pachuca, la Máquina del Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca), pero América, Atlas, Tigres, Tijuana y León se juegan la vida por los últimos tres boletos disponibles a la Liguilla . ¿Qué necesita exactamente cada uno para clasificar a la Fiesta Grande?

El drama de América y Atlas en el Estadio Azteca

El actual escenario coloca al Club América, dirigido por André Jardine, con un pie adentro de la clasificación, pues con 25 puntos solo requieren un empate ante los Rojinegros en el Estadio Azteca para asegurar su boleto. Sin embargo, una derrota por dos goles, combinada con triunfos contundentes de Xolos, los de la UANL y León, podría dejarlos fuera del top 8. Por su parte, Atlas clasifica directo si logra la victoria; si empata, dependerá de que dos de sus tres rivales directos (Tigres, Tijuana o los Panzas Verdes) no sumen de a tres puntos .

Para los Tigres de la UANL, el panorama que enfrentarán en el Estadio Universitario frente a Mazatlán es claro: ganar les asegura el pase a los Cuartos de Final sin depender de nadie . Un empate los obligaría a rezar para que León y Xolos de Tijuana no ganen, o que alguno tropiece y Atlas pierda. Si los universitarios caen sorpresivamente en casa, su única salvación será que tanto Esmeraldas como Fronterizos también pierdan sus encuentros, un escenario de auténtica pesadilla para su afición .

Xolos y León: A la espera de un milagro matemático

El equipo de Tijuana tiene una visita de altísimo riesgo al Estadio AKRON para enfrentar a unas Chivas de Guadalajara que buscan amarrar el liderato general. Si los Xolos dan la campanada y ganan, clasificarán siempre y cuando Tigres no venza a su rival o si Atlas empata . Un empate fronterizo los deja pendiendo de un hilo, necesitando forzosamente la derrota de los Rojinegros o de los felinos regiomontanos. Una derrota los despide automáticamente del certamen .

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En el caso del Club León, la situación es la más crítica de todas en esta vibrante recta final del Clausura 2026. La Fiera visitará el Estadio Nemesio Díez para medirse al Toluca con la obligación absoluta de ganar y esperar que al menos dos de sus rivales directos (Tigres, Tijuana y Atlas) no consigan la victoria . Cualquier otro resultado, ya sea un empate o una derrota, consumará su eliminación definitiva del torneo, dejando a su afición con las manos vacías.

Puntos clave para entender la definición de la Liga MX

Para que no te pierdas ningún detalle de esta dramática definición, aquí te dejamos una lista con los 'tips' rápidos y puntos clave de la Jornada 17 rumbo a la Liguilla:

Clasificados seguros : Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya tienen su boleto garantizado.

: Chivas, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y Toluca ya tienen su boleto garantizado. Liderato en juego : El primer lugar general está en disputa entre el Guadalajara y los de la UNAM.

: El primer lugar general está en disputa entre el Guadalajara y los de la UNAM. Adiós al Play-In : Los ocho primeros lugares avanzan de forma directa a la Liguilla.

: Los ocho primeros lugares avanzan de forma directa a la Liguilla. Equipos eliminados: Rayados de Monterrey, San Luis, los Rayos del Necaxa, Querétaro, FC Juárez, Mazatlán FC, Puebla y Santos Laguna.

La tensión se respira en cada campamento, sabiendo que un solo gol puede cambiar el destino de toda una institución.

Finalmente, el desenlace de esta apasionante Jornada 17 no solo definirá a los últimos tres invitados a la gran fiesta, sino también el acomodo final de la tabla para los cruces de Cuartos de Final.

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