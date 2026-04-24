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¿Dónde ver EN VIVO el partido de J17 Juárez vs San Luis?

Bravos y potosinos se miden este fin de semana para cerrar su participación en el torneo, en un duelo donde ambos buscan sumar para mejorar su cociente tras quedar sin opciones de Liguilla

Por: Oralia López

Juárez y Atlético de San Luis disputan su último partido del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Juárez y Atlético de San Luis disputan su último partido del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El telón del Torneo Clausura 2026 está por cerrarse para Juárez y el Atlético de San Luis. Ambos conjuntos llegan a esta Jornada 17 (J17) sin posibilidades matemáticas de acceder a la Liguilla, por lo que su principal motivación en la frontera será despedirse de su afición con dignidad y sumar puntos vitales para la tabla de cocientes.

¿Cómo llegan Juárez y San Luis al cierre del Clausura 2026?

Los Bravos de Juárez, ubicados en la decimoquinta posición de la tabla general con 16 unidades, han tenido un cierre de campaña sumamente complicado. La escuadra fronteriza viene de caer 4-2 en su visita a los Pumas, un resultado que evidenció sus carencias defensivas y los dejó sin margen de maniobra en el torneo. Ahora, en casa, buscarán regalarle una última alegría a su gente y romper la inercia negativa de sus recientes compromisos.

Por su parte, el Atlético de San Luis aterriza en Chihuahua desde el duodécimo escalón general con 18 puntos. A diferencia de los locales, el cuadro potosino logró una inyección anímica en la fecha anterior al derrotar 2-0 a Santos Laguna. Aunque la victoria llegó tarde para sus aspiraciones de fase final, los potosinos intentarán hilar su segundo triunfo consecutivo para cerrar el semestre con mejores sensaciones y no estancarse en el fondo de la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs San Luis de la J17 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este compromiso que despide la fase regular para las escuadras fronteriza y potosina, el encuentro contará con diversas opciones de transmisión, tanto en televisión abierta como de paga. El partido se disputará este sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

  • Fecha y hora: Sábado 25 de abril, 21:00 horas
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
  • Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México
**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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