El telón del Torneo Clausura 2026 está por cerrarse para Juárez y el Atlético de San Luis. Ambos conjuntos llegan a esta Jornada 17 (J17) sin posibilidades matemáticas de acceder a la Liguilla, por lo que su principal motivación en la frontera será despedirse de su afición con dignidad y sumar puntos vitales para la tabla de cocientes.

¿Cómo llegan Juárez y San Luis al cierre del Clausura 2026?

Los Bravos de Juárez, ubicados en la decimoquinta posición de la tabla general con 16 unidades, han tenido un cierre de campaña sumamente complicado. La escuadra fronteriza viene de caer 4-2 en su visita a los Pumas, un resultado que evidenció sus carencias defensivas y los dejó sin margen de maniobra en el torneo. Ahora, en casa, buscarán regalarle una última alegría a su gente y romper la inercia negativa de sus recientes compromisos.

Por su parte, el Atlético de San Luis aterriza en Chihuahua desde el duodécimo escalón general con 18 puntos. A diferencia de los locales, el cuadro potosino logró una inyección anímica en la fecha anterior al derrotar 2-0 a Santos Laguna. Aunque la victoria llegó tarde para sus aspiraciones de fase final, los potosinos intentarán hilar su segundo triunfo consecutivo para cerrar el semestre con mejores sensaciones y no estancarse en el fondo de la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido Juárez vs San Luis de la J17 - Liga MX

Para los aficionados que deseen seguir las acciones de este compromiso que despide la fase regular para las escuadras fronteriza y potosina, el encuentro contará con diversas opciones de transmisión, tanto en televisión abierta como de paga. El partido se disputará este sábado 25 de abril en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

Fecha y hora: Sábado 25 de abril, 21:00 horas

Sábado 25 de abril, 21:00 horas Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua

Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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