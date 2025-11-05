El pasado domingo 2 de noviembre concluyó la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Oficialmente, se acerca la última fecha del certamen del futbol mexicano, lo que se traduce como la oportunidad final para que algunos equipos, ente ellos los Zorros del Atlas , logren integrarse, cuando menos, al Play In.

De cara al final de la Fase Regular del Apertura 2025, la Máquina del Cruz Azul y Toluca ocupan los dos primeros lugares de la tabla, sumando 35 y 34 puntos, respectivamente. A los Cementeros les bastará el triunfo ante Pumas de la UNAM para mantenerse en la cima, mientras que los Diablos Rojos podrían destronar al líder de la lista si este falla en la Fecha 17 y si también gana su encuentro contra las Águilas del América .

Los primeros seis puestos en la tabla general de la Liga MX previo a la Fecha 17. ESPECIAL / Liga MX

Tras la victoria ante los Tuzos de Pachuca, Chivas logró mantenerse en la sexta posición de la tabla general, lo que mantiene al equipo liderado por Gabriel Milito en la clasificación directa del torneo, sin embargo, el Rebaño Sagrado está obligado a no perder en su próximo encuentro contra Rayados de Monterrey .

Juárez FC , por su parte, podría desplazar al equipo de Guadalajara si este pierde el partido contra Monterrey y, a la vez, los Bravos ganan el partido contra los Gallos Blancos de Querétaro .

Equipos clasificados en el Play In

Pachuca y Tijuana ya están dentro del Play In del Apertura 2025 pese a que perdieron ante Chivas y Pumas, respectivamente. Solo queda un puesto disponible que se disputará entre Pumas, Santos Laguna, los Zorros del Atlas , Querétaro, el Atlético de San Luis y los Rayos del Necaxa .

Pumas de la UNAM partirán con ventaja en la Fecha 17 para quedarse con el último lugar del Play In del Apertura 2025. ESPECIAL / Liga MX

¿Qué necesita Atlas para entrar al Play In del Apertura 2025?

Sin lugar a dudas, Xolos de Tijuana ya no tienen nada que perder en su enfrentamiento contra Atlas, pues cuentan con 21 puntos y un lugar dentro del Play In de la competencia de la Liga MX. El rival a vencer, en este caso, serán los Pumas de la UNAM, quienes están en la última posición segura de la tabla general y la cual deben pelear los Zorros.

El equipo tapatío cuenta con un desarrollo irregular en esta competencia, pues si bien acumula cuatro partidos ganados y cinco empates, también arrastra siete derrotas y una diferencia negativa de nueve goles rumbo a la Jornada 17. Por el contrario, Xolos se presenta en este último partido de la Fase Regular con cinco victorias, seis empates y tan solo cinco partidos perdidos, con una diferencia positiva de cuatro tantos.

Atlas llegará al Estadio Caliente este viernes con la derrota más reciente del certamen durante la Fecha 15 (Guadalajara, 4-1) y un empate a cero con los Diablos Rojos de Toluca tras el partido de la Jornada 16. Para lograr colarse con un lugar en el Play In y no salir del Apertura 2025, los Zorros necesitan: 1. Ganar el partido contra Xolos ; 2. Esperar a que Pumas pierda su encuentro contra Cruz Azul ; y 3. Que Laguneros no ganen el partido contra Pachuca .

