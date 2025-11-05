FIFA crea un premio para reconocer a personas que trabajen por la paz

La FIFA anunció la creación del Premio de la Paz para reconocer la labor de aquellas personas que hayan protagonizado acciones "excepcionales y extraordinarias" en favor de la paz con las que "hayan unido a la gente en todo el mundo".

El galardón "Premio de la Paz de la FIFA-El futbol une al mundo" se concederá cada año y su presidente, Gianni Infantino, entregará su primera edición en el marco del sorteo final del Mundial 2026 que se celebrará en Washington, informó este miércoles el organismo futbolístico en un comunicado.

Para la FIFA, las personas que muestran un "inquebrantable compromiso" con su labor en favor de la paz "merecen un reconocimiento único y especial".

"En un mundo cada vez más agitado y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz (…) El futbol es un símbolo de paz y el premio reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a la gente, proporcionando esperanza a las generaciones futuras", señala Infantino en el comunicado.

¿Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026?

El pasado mes de agosto, desde la oficina Oval en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la sede del sorteo de la fase de grupos del Mundial de Futbol 2026.

El mandatario estadounidense dijo que el evento será el 5 de diciembre, en el Kennedy Center, en Washington.

Poco más de seis meses después, el Mundial 2026 se disputará con partidos en Estados Unidos, Canadá y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. La inauguración será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México; mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, EU.

