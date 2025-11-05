Este miércoles, Adidas presentó el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Con una publicación en redes sociales, la marca alemana dio a conocer cómo son las principales camisetas de los equipos nacionales a los que vestirá en la Copa Mundial FIFA 2026, torneo que se disputará con partidos en Estados Unidos, Canadá y México, entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año.

X

El jersey de México, según el portal oficial de Adidas, representa pasión y legado en un diseño que celebra nuestra unión, está inspirado en todo un país, y "refleja la unión de una celebración que late en el corazón del evento más importante del futbol".

También, el sitio web donde estará a la venta a partir de mañana 6 de noviembre, resalta que el jersey de local de México "es un homenaje a la historia. Pasión y legado en un diseño que celebra nuestra unión".

Resalta que "Hoy, como anfitrión, México hace vibrar al mundo con la pasión que marca el comienzo de una nueva era del futbol".

La inauguración será en el Estadio Azteca de la Ciudad de México; mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, EU.

ESPECIAL / ADIDAS

ESPECIAL / ADIDAS

¿Cuánto cuesta la camiseta de México para el Mundial 2026?

El costo del jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 es de $1,999 en versión hombre y $2,999 versión jugador.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF