Camilo Vargas cree que Atlas merece estar en el Play-In

El portero y referente del Atlas, Camilo Vargas, habló este miércoles en la Academia AGA sobre la posibilidad de que los rojinegros entren al Play-In del Apertura 2025, una aspiración que contrasta con el pobre rendimiento del equipo durante el torneo. A pesar de que Atlas ha sido una de las peores defensivas, ha cambiado de técnico, fue goleado en el Clásico Tapatío y ha mostrado un futbol lento y sin idea, Vargas aseguró que el equipo "merece estar" en la fase final sin importar los números.

"Porque no le hemos ganado, ¿no? Si no la mereceríamos, no tendríamos la oportunidad", dijo el colombiano cuando se le cuestionó si el club realmente había hecho méritos para competir por un lugar.

Camilo Vargas reconoció que la campaña ha sido complicada: "Ha sido una temporada difícil, con un cambio de cuerpo técnico durante el medio". Sin embargo, aseguró que el rostro actual del equipo "esconde un poco eso" gracias a la adaptación a la nueva metodología. Para el arquero, el plantel ha recuperado confianza y mentalidad: "Hemos vuelto a creer en nosotros, que es lo principal".

Sobre el duelo decisivo ante Xolos, donde Atlas está obligado a ganar y a esperar resultados de Pumas y Santos Laguna, el colombiano destacó que el equipo trabaja para competir al máximo: " Lo más importante es lo que nosotros queramos y podamos hacer. La cancha es para los dos", mencionó, minimizando el peso de la localía de Tijuana, incluida la cancha de pasto artificial.

Incluso elogió el crecimiento del grupo bajo el mando de Diego Cocca: "Nos ha devuelto la confianza, nos hemos sentido con ese cambio de chip". Un discurso que contrasta con los últimos partidos del equipo, marcados por la falta de contundencia y un futbol predecible.

Si bien Vargas insiste en que el equipo "tiene la posibilidad de seguir peleando", lo cierto es que Atlas está en esta situación por su propia irregularidad. La clasificación aún es viable, pero no por méritos, sino por un cierre generoso en la tabla.

