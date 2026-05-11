¡Falta un mes! Por si estás interesado, quieres hacer planes o simplemente quieres conocer las fechas, este es el calendario completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones clasificadas en la primera fase y repartidas en doce grupos.

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Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán a los dieciseisavos de final.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York.

En total se disputarán 104 partidos, con 72 solo en la primera fase.

Los 12 grupos del Mundial 2026 son:

A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Suiza

C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Partidos Fase de Grupos del Mundial 2026

11 de junio

México vs Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México

Corea del Sur vs República Checa (Grupo A) - Estadio de Guadalajara

12 de junio

Canadá vs Bosnia (Grupo B) - Estadio de Toronto

Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles

13 de junio

Qatar vs Suiza (Grupo B) - Estadio de la Bahía de San Francisco

Brasil vs Marruecos (Grupo C) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

Haití vs Escocia (Grupo C) - Estadio de Boston

Australia vs Turquía (Grupo D) - BC Place de Vancouver

14 de junio

Alemania vs Curazao (Grupo E) - Estadio de Houston

Países Bajos vs Japón (Grupo F) - Estadio de Dallas

Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E) - Estadio de Filadelfia

Suecia vs Túnez (Grupo F) - Estadio de Monterrey

15 de junio

España vs Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Atlanta

Bélgica vs Egipto (Grupo G) - Estadio de Seattle

Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H) - Estadio de Miami

Irán vs Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles

16 de junio

Francia vs Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

Irak vs Noruega (Grupo I) - Estadio de Boston

Argentina vs Argelia (Grupo J) - Estadio de Kansas City

Austria vs Jordania (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco

17 de junio

Portugal vs RD Congo (Grupo K) - Estadio de Houston

Inglaterra vs Croacia (Grupo L) - Estadio de Dallas

Ghana vs Panamá (Grupo L) - Estadio de Toronto

Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) - Estadio de Ciudad de México

18 de junio

República Checa vs Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Atlanta

Suiza vs Bosnia (Grupo B) - Estadio de Los Ángeles

Canadá vs Qatar (Grupo B) - BC Place de Vancouver

México vs Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Guadalajara

19 de junio

Estados Unidos vs Australia (Grupo D) - Estadio de Seattle

Escocia vs Marruecos (Grupo C) - Estadio de Boston

Brasil vs Haití (Grupo C) - Estadio de Filadelfia

Turquía vs Paraguay (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco

20 de junio

Países Bajos vs Suecia (Grupo F) - Estadio de Houston

Alemania vs Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Toronto

Ecuador vs Curazao (Grupo E) - Estadio de Kansas City

Túnez vs Japón (Grupo F) - Estadio de Monterrey

21 de junio

España vs Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Atlanta

Bélgica vs Irán (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles

Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Miami

Nueva Zelanda vs Egipto (Grupo G) - BC Place de Vancouver

22 de junio

Argentina vs Austria (Grupo J) - Estadio de Dallas

Francia vs Irak (Grupo I) - Estadio de Filadelfia

Noruega vs Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

Jordania vs Argelia (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco

23 de junio

Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Houston

Inglaterra vs Ghana (Grupo L) - Estadio de Boston

Panamá vs Croacia (Grupo L) - Estadio de Toronto

Colombia vs RD Congo (Grupo K) - Estadio de Guadalajara

24 de junio

Suiza vs Canadá (Grupo B) - BC Place de Vancouver

Bosnia vs Qatar (Grupo B) - Estadio de Seattle

Escocia vs Brasil (Grupo C) - Estadio de Miami

Marruecos vs Haití (Grupo C) - Estadio de Atlanta

República Checa vs México (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México

Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Monterrey

25 de junio

Curazao vs Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Filadelfia

Ecuador vs Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

Japón vs Suecia (Grupo F) - Estadio de Dallas

Túnez vs Países Bajos (Grupo F) - Estadio de Kansas City

Turquía vs Estados Unidos (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles

Paraguay vs Australia (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco

26 de junio

Noruega vs Francia (Grupo I) - Estadio de Boston

Senegal vs Irak (Grupo I) - Estadio de Toronto

Cabo Verde vs Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Houston

Uruguay vs España (Grupo H) - Estadio de Guadalajara

Egipto vs Irán (Grupo G) - Estadio de Seattle

Nueva Zelanda vs Bélgica (Grupo G) - BC Place de Vancouver

27 de junio

Panamá vs Inglaterra (Grupo L) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

Croacia vs Ghana (Grupo L) - Estadio de Filadelfia

Colombia vs Portugal (Grupo K) - Estadio de Miami

RD Congo vs Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Atlanta

Argelia vs Austria (Grupo J) - Estadio de Kansas City

Jordania vs Argentina (Grupo J) - Estadio de Dallas

Dieciseisavos de Final

28 de junio

2A vs 2B - Estadio de Los Ángeles (Partido 73)

29 de junio

1C vs 2F - Estadio de Houston (P76)

1E vs 3ABCDF - Estadio de Boston (P74)

1F vs 2C - Estadio de Monterrey (P75)

30 de junio

2E vs 2I - Estadio de Dallas (P78)

1I vs 3CDFGH - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P77)

1A vs 3CEFHI - Estadio de Ciudad de México (P79)

1 de julio

1L vs 3EHIJK - Estadio de Atlanta (P80)

1G vs 3AEHIJ - Estadio de Seattle (P82)

1D vs 3BEFIJ - Estadio de la Bahía de San Francisco (P81)

2 de julio

1H vs 2J - Estadio de Los Ángeles (P84)

2K vs 2L - Estadio de Toronto (P83)

1B vs 3EFGIJ - BC Place de Vancouver (P85)

3 de julio

2D vs 2G - Estadio de Dallas (P88)

1J vs 2H - Estadio de Miami (P86)

1K vs 3DEIJL - Estadio de Kansas City (P87)

Octavos de Final

4 de julio

Ganador partido 73 vs Ganador partido 75 - Estadio de Houston (P90)

G74 vs G77 - Estadio de Filadelfia (P89)

5 de julio

G76 vs G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)

G79 vs G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)

6 de julio

G83 vs G84 - Estadio de Dallas (P93)

G81 vs G82 - Estadio de (P94) Seattle

7 de julio

G86 vs G88 - Estadio de Atlanta (P95)

G85 vs G87 - BC Place de Vancouver (P96)

Cuartos de Final

9 de julio

G89 vs G90 - Estadio de Boston (P97)

10 de julio

G93 vs G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)

11 de julio

G91 vs G92 - Estadio de Miami (P99)

12 de julio

G95 vs G96 - Estadio de Kansas City (P100)

Semifinales

14 de julio

G97 vs G98 - Estadio de Dallas (Partido 101)

15 de julio

G99 vs G100 - Estadio de Atlanta (Partido 102)

Partido por el tercer lugar

18 de julio

Perdedor partido 101 vs Perdedor partido 102 - Estadio de Miami

FINAL

19 de julio

Ganador partido 101 vs Ganador partido 102 - Estadio de Nueva York / Nueva Jersey

*Los horarios y el resto de los contrincantes se actualizarán conforme avance el torneo

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