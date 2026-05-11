¡Falta un mes! Por si estás interesado, quieres hacer planes o simplemente quieres conocer las fechas, este es el calendario completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones clasificadas en la primera fase y repartidas en doce grupos.Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán a los dieciseisavos de final.El partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York.En total se disputarán 104 partidos, con 72 solo en la primera fase.G91 vs G92 - Estadio de Miami (P99)*Los horarios y el resto de los contrincantes se actualizarán conforme avance el torneo*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF