Lunes, 11 de Mayo 2026

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A un mes del Mundial 2026: ESTE es el calendario completo del torneo de la FIFA

El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final, el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, pero estas son todas las fechas

Por: AFP .

La Copa Mundial de la FIFA está a 30 días de comenzar. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

La Copa Mundial de la FIFA está a 30 días de comenzar. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

¡Falta un mes! Por si estás interesado, quieres hacer planes o simplemente quieres conocer las fechas, este es el calendario completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones clasificadas en la primera fase y repartidas en doce grupos.

X / @fifaworldcup_es 
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Los dos mejores equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros se clasificarán a los dieciseisavos de final.

El partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York.

En total se disputarán 104 partidos, con 72 solo en la primera fase.

Los 12 grupos del Mundial 2026 son:

  • A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
  • B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Qatar, Suiza
  • C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
  • D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
  • E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
  • G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
  • J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
  • K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
  • L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Partidos Fase de Grupos del Mundial 2026

11 de junio

  • México vs Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México
  • Corea del Sur vs República Checa (Grupo A) - Estadio de Guadalajara

12 de junio

  • Canadá vs Bosnia (Grupo B) - Estadio de Toronto
  • Estados Unidos vs Paraguay (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles

13 de junio

  • Qatar vs Suiza (Grupo B) - Estadio de la Bahía de San Francisco
  • Brasil vs Marruecos (Grupo C) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
  • Haití vs Escocia (Grupo C) - Estadio de Boston
  • Australia vs Turquía (Grupo D) - BC Place de Vancouver

14 de junio

  • Alemania vs Curazao (Grupo E) - Estadio de Houston
  • Países Bajos vs Japón (Grupo F) - Estadio de Dallas
  • Costa de Marfil vs Ecuador (Grupo E) - Estadio de Filadelfia
  • Suecia vs Túnez (Grupo F) - Estadio de Monterrey

15 de junio

  • España vs Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Atlanta
  • Bélgica vs Egipto (Grupo G) - Estadio de Seattle
  • Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H) - Estadio de Miami
  • Irán vs Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles

16 de junio

  • Francia vs Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
  • Irak vs Noruega (Grupo I) - Estadio de Boston
  • Argentina vs Argelia (Grupo J) - Estadio de Kansas City
  • Austria vs Jordania (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco

17 de junio

  • Portugal vs RD Congo (Grupo K) - Estadio de Houston
  • Inglaterra vs Croacia (Grupo L) - Estadio de Dallas
  • Ghana vs Panamá (Grupo L) - Estadio de Toronto
  • Uzbekistán vs Colombia (Grupo K) - Estadio de Ciudad de México

18 de junio

  • República Checa vs Sudáfrica (Grupo A) - Estadio de Atlanta
  • Suiza vs Bosnia (Grupo B) - Estadio de Los Ángeles
  • Canadá vs Qatar (Grupo B) - BC Place de Vancouver
  • México vs Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Guadalajara

19 de junio

  • Estados Unidos vs Australia (Grupo D) - Estadio de Seattle
  • Escocia vs Marruecos (Grupo C) - Estadio de Boston
  • Brasil vs Haití (Grupo C) - Estadio de Filadelfia
  • Turquía vs Paraguay (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco

20 de junio

  • Países Bajos vs Suecia (Grupo F) - Estadio de Houston
  • Alemania vs Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Toronto
  • Ecuador vs Curazao (Grupo E) - Estadio de Kansas City
  • Túnez vs Japón (Grupo F) - Estadio de Monterrey

21 de junio

  • España vs Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Atlanta
  • Bélgica vs Irán (Grupo G) - Estadio de Los Ángeles
  • Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H) - Estadio de Miami
  • Nueva Zelanda vs Egipto (Grupo G) - BC Place de Vancouver

22 de junio

  • Argentina vs Austria (Grupo J) - Estadio de Dallas
  • Francia vs Irak (Grupo I) - Estadio de Filadelfia
  • Noruega vs Senegal (Grupo I) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
  • Jordania vs Argelia (Grupo J) - Estadio de la Bahía de San Francisco

23 de junio

  • Portugal vs Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Houston
  • Inglaterra vs Ghana (Grupo L) - Estadio de Boston
  • Panamá vs Croacia (Grupo L) - Estadio de Toronto
  • Colombia vs RD Congo (Grupo K) - Estadio de Guadalajara

24 de junio

  • Suiza vs Canadá (Grupo B) - BC Place de Vancouver
  • Bosnia vs Qatar (Grupo B) - Estadio de Seattle
  • Escocia vs Brasil (Grupo C) - Estadio de Miami
  • Marruecos vs Haití (Grupo C) - Estadio de Atlanta
  • República Checa vs México (Grupo A) - Estadio de Ciudad de México
  • Sudáfrica vs Corea del Sur (Grupo A) - Estadio de Monterrey

25 de junio

  • Curazao vs Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio de Filadelfia
  • Ecuador vs Alemania (Grupo E) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
  • Japón vs Suecia (Grupo F) - Estadio de Dallas
  • Túnez vs Países Bajos (Grupo F) - Estadio de Kansas City
  • Turquía vs Estados Unidos (Grupo D) - Estadio de Los Ángeles
  • Paraguay vs Australia (Grupo D) - Estadio de la Bahía de San Francisco

26 de junio

  • Noruega vs Francia (Grupo I) - Estadio de Boston
  • Senegal vs Irak (Grupo I) - Estadio de Toronto
  • Cabo Verde vs Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio de Houston
  • Uruguay vs España (Grupo H) - Estadio de Guadalajara
  • Egipto vs Irán (Grupo G) - Estadio de Seattle
  • Nueva Zelanda vs Bélgica (Grupo G) - BC Place de Vancouver

27 de junio

  • Panamá vs Inglaterra (Grupo L) - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
  • Croacia vs Ghana (Grupo L) - Estadio de Filadelfia
  • Colombia vs Portugal (Grupo K) - Estadio de Miami
  • RD Congo vs Uzbekistán (Grupo K) - Estadio de Atlanta
  • Argelia vs Austria (Grupo J) - Estadio de Kansas City
  • Jordania vs Argentina (Grupo J) - Estadio de Dallas

Dieciseisavos de Final

28 de junio

  • 2A vs 2B - Estadio de Los Ángeles (Partido 73)

29 de junio

  • 1C vs 2F - Estadio de Houston (P76)
  • 1E vs 3ABCDF - Estadio de Boston (P74)
  • 1F vs 2C - Estadio de Monterrey (P75)

30 de junio

  • 2E vs 2I - Estadio de Dallas (P78)
  • 1I vs 3CDFGH - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P77)
  • 1A vs 3CEFHI - Estadio de Ciudad de México (P79)

1 de julio

  • 1L vs 3EHIJK - Estadio de Atlanta (P80)
  • 1G vs 3AEHIJ - Estadio de Seattle (P82)
  • 1D vs 3BEFIJ - Estadio de la Bahía de San Francisco (P81)

2 de julio

  • 1H vs 2J - Estadio de Los Ángeles (P84)
  • 2K vs 2L - Estadio de Toronto (P83)
  • 1B vs 3EFGIJ - BC Place de Vancouver (P85)

3 de julio

  • 2D vs 2G - Estadio de Dallas (P88)
  • 1J vs 2H - Estadio de Miami (P86)
  • 1K vs 3DEIJL - Estadio de Kansas City (P87)

Octavos de Final

4 de julio

  • Ganador partido 73 vs Ganador partido 75 - Estadio de Houston (P90)
  • G74 vs G77 - Estadio de Filadelfia (P89)

5 de julio

  • G76 vs G78 - Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (P91)
  • G79 vs G80 - Estadio de Ciudad de México (P92)

6 de julio

  • G83 vs G84 - Estadio de Dallas (P93)
  • G81 vs G82 - Estadio de (P94) Seattle

7 de julio

  • G86 vs G88 - Estadio de Atlanta (P95)
  • G85 vs G87 - BC Place de Vancouver (P96)

Cuartos de Final

9 de julio

  • G89 vs G90 - Estadio de Boston (P97)

10 de julio

  • G93 vs G94 - Estadio de Los Ángeles (P98)

11 de julio

G91 vs G92 - Estadio de Miami (P99)

12 de julio

  • G95 vs G96 - Estadio de Kansas City (P100)

Semifinales

14 de julio

  • G97 vs G98 - Estadio de Dallas (Partido 101)

15 de julio

  • G99 vs G100 - Estadio de Atlanta (Partido 102)

Partido por el tercer lugar

18 de julio

  • Perdedor partido 101 vs Perdedor partido 102 - Estadio de Miami

FINAL

19 de julio

  • Ganador partido 101 vs Ganador partido 102 - Estadio de Nueva York / Nueva Jersey

*Los horarios y el resto de los contrincantes se actualizarán conforme avance el torneo

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Por si te interesa: Confirman horarios de las Semifinales del Clausura 2026

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