Lunes, 08 de Junio 2026

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Pantalla Bicentenario transmitirá partidos de la Copa del Mundo

Esta es la agenda del FutFest en el Centro Cultural Universitario

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¡Estos partidos serán transmitidos en la Pantalla Bicentenario de la UdeG! EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡Estos partidos serán transmitidos en la Pantalla Bicentenario de la UdeG! EL INFORMADOR / ARCHIVO

¡La fiebre mundialista llegará al Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La pantalla más grande de Latinoamérica transmitirá 23 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA como parte del FutFest el cual también incluye la exposición inmersiva gratuita del juego de pelota en el Pabellón Universitario.

Estos son los partidos del Mundial que transmitirán en la Pantalla Bicentenario

Jueves 11 de junio

  • México vs Sudáfrica a las 13:00 horas
  • Corea del Sur vs Chequia a la 20:00 horas

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina a las 13:00 horas
  • Estados Unidos vs Paraguay a las 19:00 horas

Sábado 13

  • Brasil vs Marruecos a las 16:00 horas
  • Haití vs Escocia a las 19:00 horas

Domingo 14

  • Países Bajos vs Japón a las 14:00 horas
  • Costa de Marfil vs Ecuador a las 17:00 horas

Domingo 21

  • España vs Arabia Saudita a las 10:00 horas
  • Nueva Zelanda vs Egipto a las 19:00 horas

Lunes 22

  • Noruega vs Senegal a las 18:00 horas
  • Jordania vs Argelia a las 21:00 horas

Martes 23

  • Panamá vs Croacia a las 17:00 horas
  • Colombia vs RD Congo a las 20:00 horas

Miércoles 24

  • Suiza vs Canadá a las 13:00 horas
  • Chequia vs México a las 19:00 horas

Jueves 25

  • Ecuados vs Alemania a las 14:00 horas
  • Paraguay vs Australia a las 20:00 horas

Viernes 26

  • Senegal vs Irak a las 13:00 horas
  • Uruguay vs España a las 18:00 horas

Sábado 27

  • Panamá vs Inglaterra a las 15:00 horas
  • Colombia vs Portugal a las 17:30 horas
  • Argelia vs Australia a las 20:00 horas

Además, tu experiencia podrá complementarse con alimentos y bebidas disponibles de las siguientes empresas:

  • Italia Mía
  • Antojitos GDL
  • Punto Café
  • Tejuino y Nieve de Garrafa La Providencia
  • Miche & Beers Co
  • Cineteca
  • Barra de Bebidas del Auditorio Telmex

Así que apunta días y horas y disfruta de la fiebre mundialista en compañía.

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