¡La fiebre mundialista llegará al Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La pantalla más grande de Latinoamérica transmitirá 23 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA como parte del FutFest el cual también incluye la exposición inmersiva gratuita del juego de pelota en el Pabellón Universitario.

Estos son los partidos del Mundial que transmitirán en la Pantalla Bicentenario

Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica a las 13:00 horas

Corea del Sur vs Chequia a la 20:00 horas

Viernes 12 de junio

Canadá vs Bosnia y Herzegovina a las 13:00 horas

Estados Unidos vs Paraguay a las 19:00 horas

Sábado 13

Brasil vs Marruecos a las 16:00 horas

Haití vs Escocia a las 19:00 horas

Domingo 14

Países Bajos vs Japón a las 14:00 horas

Costa de Marfil vs Ecuador a las 17:00 horas

Domingo 21

España vs Arabia Saudita a las 10:00 horas

Nueva Zelanda vs Egipto a las 19:00 horas

Lunes 22

Noruega vs Senegal a las 18:00 horas

Jordania vs Argelia a las 21:00 horas

Martes 23

Panamá vs Croacia a las 17:00 horas

Colombia vs RD Congo a las 20:00 horas

Miércoles 24

Suiza vs Canadá a las 13:00 horas

Chequia vs México a las 19:00 horas

Jueves 25

Ecuados vs Alemania a las 14:00 horas

Paraguay vs Australia a las 20:00 horas

Viernes 26

Senegal vs Irak a las 13:00 horas

Uruguay vs España a las 18:00 horas

Sábado 27

Panamá vs Inglaterra a las 15:00 horas

Colombia vs Portugal a las 17:30 horas

Argelia vs Australia a las 20:00 horas

Además, tu experiencia podrá complementarse con alimentos y bebidas disponibles de las siguientes empresas:

Italia Mía

Antojitos GDL

Punto Café

Tejuino y Nieve de Garrafa La Providencia

Miche & Beers Co

Cineteca

Barra de Bebidas del Auditorio Telmex

Así que apunta días y horas y disfruta de la fiebre mundialista en compañía.

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OB

