¡La fiebre mundialista llegará al Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). La pantalla más grande de Latinoamérica transmitirá 23 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA como parte del FutFest el cual también incluye la exposición inmersiva gratuita del juego de pelota en el Pabellón Universitario.Además, tu experiencia podrá complementarse con alimentos y bebidas disponibles de las siguientes empresas:Así que apunta días y horas y disfruta de la fiebre mundialista en compañía.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp *OB