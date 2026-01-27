En la historia reciente de los Charros de Jalisco dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, pocos peloteros pueden presumir una constancia como la de Alemao Hernández. El lanzador tapatío es uno de los contados jugadores que han estado presentes en los tres campeonatos que ha conseguido la organización albiazul en el circuito invernal en los últimos cinco años.

Una hazaña que cobra mayor relevancia tratándose de un pitcher tapatío, ya que los reflectores suelen centrarse en figuras extranjeras o en brazos consolidados a nivel nacional. Alemao ha construido su trayectoria desde la perseverancia, el trabajo silencioso y la disciplina.

Ganarse un sitio en el roster de Charros nunca ha sido una tarea sencilla y menos aún mantenerse. Sin embargo, Hernández ha sabido responder cada vez que el equipo lo ha necesitado, aportando desde el montículo y convirtiéndose en una pieza confiable dentro del staff.

“La verdad me siento súper bendecido. En la tarde bromeaba con mi papá con que me dijera ‘señor de los anillos’. He ganado tantos campeonatos aquí y también pude ganar en República Dominicana y con Diablos el año pasado”, comentó el serpentinero.

“Espero seguir cosechando más logros y que se acabe el espacio en los dedos por más anillos de campeón. En lo personal, estoy súper contento de estar aquí, ojalá pudiera estar toda mi carrera aquí y retirarme siendo Charro, sería lo ideal para seguir aportando mi granito de arena y demostrar mi calidad ahí en la loma”, agregó.

Pero el vínculo de Hernández con Charros va más allá del diamante. Nacido en Guadalajara, vestir la franela de Jalisco representa para él sentir esa identidad, pertenencia y orgullo. Defender los colores de su tierra en el escenario del beisbol invernal mexicano le da un significado especial a cada salida al montículo.

“A veces sí se siente esa presión por ser de Jalisco, porque como nacido aquí debo de dar una imagen ejemplar tanto para mi familia como para la comunidad de Jalisco. Ser un ejemplo sí es un compromiso bastante grande, pero lo tomo con la mayor responsabilidad y orgullo y trataré de seguir haciendo historia”, concluyó el zurdo.

