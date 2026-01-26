Diez monoplazas nuevos en cinco días y sin público: así arrancó la Fórmula 1 (F1) una nueva etapa. A diferencia de la fastuosa fiesta de presentación del año pasado en Londres, que congregó a 16 mil aficionados y celebridades, la sesión de pruebas privadas de este lunes 26 de enero en España excluyó a la afición y a los medios, marcando un fuerte contraste con el evento anterior.

El equipo Mercedes fue uno de los primeros equipos que rodó en pista este lunes, según informó la F1, junto con Alpine y Audi, que participó en su primer evento oficial desde que se cambió el nombre de Sauber.

La F1 tiene 11 equipos este año. Cadillac hace su debut, pero solamente 10 estarán en España debido a los retrasos de Williams para tener listo su nuevo modelo.

No habrá cobertura televisiva, excepto breves clips del propio canal de la F1, ni resultados oficiales de la prueba de cinco días esta semana, por lo que será difícil evaluar quién lleva la delantera con las nuevas regulaciones. La segunda prueba en Bahrein el próximo mes es cuando el enfoque cambiará al rendimiento.

¿Por qué la F1 impidió que los aficionados vean los nuevos autos en la pista?

La F1 originalmente se refirió al evento de esta semana como una "prueba privada", pero ahora lo llama el "Barcelona Shakedown", un término que generalmente se usa para carreras de corta distancia para verificar la fiabilidad básica, no el tipo de pruebas extendidas de varios días en España.

Esta modificación es consecuencia de la preocupación de que algunos diseños totalmente nuevos quizás no ofrezcan la fiabilidad necesaria para generar una impresión inicial positiva.

Bahrein tiene un acuerdo de larga duración para realizar pruebas de pretemporada y su clima cálido es más representativo de las carreras reales. Degradar Barcelona puede concentrar más atención en Bahrein, que tiene la primera cobertura televisiva en vivo de los autos haciendo vueltas cronometradas.

Ferrari y otros equipos ya han presentado sus diseños para la temporada 2026, e incluso los han probado brevemente en pista, aprovechando las exenciones para eventos promocionales de distancia limitada. No obstante, se espera que realicen modificaciones importantes antes del inicio de la primera carrera en Australia el próximo mes de marzo.

El campeón defensor McLaren fue inusual por señalar que su diseño de Barcelona estará cerca de la especificación de carrera. McLaren se saltará la sesión del lunes "para dar el mayor tiempo posible al desarrollo del auto", afirmó el jefe del equipo, Andrea Stella, la semana pasada.

Hasta ahora, otros equipos como Red Bull solo habían exhibido nuevos diseños de pintura en coches de exhibición. Por lo tanto, las primeras carreras en Barcelona son una fase especialmente decisiva para el desarrollo.

Los equipos pueden correr tres de los cinco días en España, dándoles tiempo para solucionar problemas sin perder terreno, por lo que el inicio retrasado de McLaren no es un contratiempo.

Con motores completamente nuevos, sistemas de baterías y coches más pequeños y ligeros, la fiabilidad es una preocupación mayor de lo que ha sido en años.

La última vez que las reglas cambiaron tanto, la primera prueba de pretemporada fue un desastre.

Los autos se averiaron con frecuencia el primer día de pruebas en el remoto circuito de Jerez en 2014, mientras los equipos se adaptaban a los nuevos motores híbridos turboalimentados V6, y Lewis Hamilton encalló su Mercedes en una trampa de grava. Los problemas finalmente se resolvieron a lo largo de la temporada y Hamilton terminó el año como campeón.

Sin embargo, en los 12 años transcurridos, la F1 ha evolucionado significativamente. La serie de Netflix "Drive To Survive" ha sido muy importante para atraer una nueva generación de seguidores, quienes esperan transmisiones con alto nivel de detalle y contenido en redes sociales con acceso ilimitado.

