Hoy martes 27 de enero de 2026 incluye una cartelera de partidos de futbol corta para acompañar el día con actividad deportiva. Los partidos programados ofrecen opciones para seguir la acción en vivo desde distintos espacios, en una amplia variedad de servicios de transmisión.

Con el fin de facilitar la organización de la agenda, te presentamos una guía con todas las alternativas disponibles para ver cada partido, que incluye televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. En ella se pueden consultar horarios y formas de acceso para no perder detalle de la jornada y seguir el futbol en tiempo real.

Partidos hoy martes 27 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

Werder Bremen vs Hoffenheim | 13:30 | SKY Sports |

St. Pauli vs RB Leipzig | 13:30 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

