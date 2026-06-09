Liga MX hace oficial el calendario del Apertura 2026 con pausas internacionales y el regreso de Atlante

La Liga MX presentó el calendario oficial para el Torneo Apertura 2026, certamen que comenzará el próximo jueves 16 de julio. El arranque del balompié local coincidirá con la fase de definición de la Copa del Mundo , cuya final está programada para el domingo 19 de julio en la sede de Nueva York.

El encuentro inaugural del campeonato mexicano se disputará en el Estadio Victoria a las 19:00 horas, donde el Necaxa recibirá al Atlante, escuadra que concreta su retorno a la Primera División tras una ausencia de 12 años en el máximo circuito. Dentro de las fechas determinantes de la Fase Regular, el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, así como el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres, se llevarán a cabo los días 12 y 13 de septiembre, respectivamente, en el marco de la Jornada 8. Una semana después, en la Jornada 9, se efectuará el Clásico Nacional entre América y Guadalajara el sábado 19 de septiembre, mientras que el Clásico Tapatío entre Atlas y Guadalajara quedó agendado para el sábado 10 de octubre en la Jornada 11.

La planeación del torneo contempla modificaciones operativas respecto a ediciones anteriores. La competencia se detendrá del 4 al 13 de agosto, tras la Jornada 3, para dar espacio a la Fase de Grupos de la Leagues Cup. Asimismo, el calendario registra una ventana por Fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre; debido a esta pausa, la Jornada 10 del balompié nacional se jugará sin elementos convocados a selecciones nacionales. A diferencia de semestres previos, la calendarización disminuyó las jornadas dobles a una sola ocasión , programada para los días 20 y 21 de octubre durante la Jornada 13.

La Fase Regular concluirá con la Jornada 17 del 20 al 22 de noviembre, posterior a una última pausa internacional por Fecha FIFA fijada del 9 al 17 de noviembre. Los Cuartos de Final se desarrollarán del 25 al 29 de noviembre, y las Semifinales del 2 al 6 de diciembre. Para la serie por el título, la Liga MX estableció dos escenarios: la primera opción ubica los juegos de ida y vuelta el 10 y 13 de diciembre. La segunda alternativa traslada los encuentros al 24 y 27 de diciembre, sujeta a si el Toluca clasifica a la ronda definitiva de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Fechas clave del calendario

Jornada 1 - San Luis vs Cruz Azul - Viernes 16 de julio

Jornada 8 - Clásico Joven / Clásico Regio. Cruz Azul vs América -

Sábado 12 de septiembre y Rayados vs Tigres - Domingo 13 de septiembre

Jornada 9 - Clásico Nacional. América vs Guadalajara – Sábado 19 de septiembre

Jornada 11 - Clásico Tapatío / Reedición de la Final. Atlas vs Guadalajara - Sábado 10 de octubre y Pumas vs Cruz Azul - Domingo 11 de octubre

Jornada 16. Pumas vs América - Sábado 7 de noviembre

SV