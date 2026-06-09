Mundial 2026: Los amistosos quedaron atrás con el Mundial en puerta

A nada de que ruede el balón en la Ciudad de México y marque el inicio del Mundial, algunas selecciones disputaron sus últimos encuentros amistosos de preparación en los que el objetivo principal es el de apretar las últimas tuercas en el sistema del entrenador, entender las estrategias a fondo y que los jugadores lleguen con el mejor ritmo posible a su primer partido de la Fase de Grupos.

A pesar de que los resultados en esta clase de enfrentamientos suelen pasar a un segundo plano, obtener la victoria supone la cereza del pastel de una tarde positiva sobre el terreno de juego y un impulso anímico en un corto margen de tiempo para que llegue el momento de la verdad en sus presentaciones oficiales.

El balance de la Selección Mexicana

En el caso de México, las sensaciones que hubo en sus cotejos contra Ghana, Australia y Serbia fueron positivas en el plano general con tres victorias y el control de los partidos, pero con algunas notas al pie de página. El Tri, contra Ghana sin titulares, tuvo un carrusel de modificaciones por parte de Javier Aguirre para tratar de ver a la mayoría de sus discípulos y terminar de definir la lista definitiva. Contra Australia fue un partido cerrado en el que faltó creatividad al ataque y ante Serbia -el único que no estará en el Mundial de los tres rivales- llegó la goleada, aunque era esperada contra un sinodal de menor jerarquía.

Entre las selecciones que mejor aprovecharon sus últimos 90 minutos en el campo antes de la justa fueron la de Luis de la Fuente y la de Didier Deschamps, con resultados cómodos y escenarios adecuados para un último ensayo en el que corrigieron errores, establecieron sus condiciones y demostraron porqué son dos de las favoritas.

España goleó con autoridad a Perú en Puebla , mostrando una estructura de juego característica con un mediocampo dominante y una ofensiva que generó ocasiones con fluidez y donde el técnico ibérico consolidó su columna vertebral. Mientras tanto, el conjunto galo pasó por encima de Irlanda del Norte con una gran actuación de Michael Olise, una de las revelaciones de la campaña y que ha demostrado que puede destacar en el momento clave.

Ensayos previo al debut

Por otro lado, Argentina tuvo un ensayo contra Honduras sin Messi y pudieron aprobarlo, una señal positiva para que Scaloni encuentre variantes. Colombia y Ecuador cerraron filas con victorias ante Jordania y Guatemala, rivales no de la mejor calidad pero contra los que es igual de importante aprovechar las oportunidades que brindan. Además, Países Bajos y Croacia trastabillaron por lapsos en sus respectivos duelos ante Uzbekistán y Eslovenia, pero supieron resolver los problemas.

La tendencia de los partidos se dirigió hacia la gestión de minutos de los futbolistas para no exponerlos a cansancio innecesario, sumado a los intentos de perfeccionar la idea de juego y el orden táctico de cada equipo, por encima de la exigencia física y mental que implica disputar un partido oficial. No obstante, estos partidos amistosos no dejaron saldo blanco y las lesiones se hicieron presentes. Wesley, lateral derecho de Brasil, tuvo que ser sustituido en el partido contra Egipto por una lesión en el aductor de la pierna izquierda y dijo adiós a la Copa del Mundo.

Conclusiones de cara al debut

Las imágenes de los últimos duelos amistosos y las conclusiones sacadas de ellos serán las herramientas con las que cuente cada uno de los países que buscarán llevarse todo este verano. Algunos de ellos empiezan el torneo con la confianza a tope y una identidad marcada; otros quedaron cerca de sus metas pero tendrán que corregir sobre la marcha las áreas de incertidumbre, en un torneo en el que el tiempo y la presión están contra todos.

NG