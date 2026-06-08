Guadalajara ya tiene definido su calendario para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La capital de Jalisco será sede de cuatro partidos de la fase de grupos en el Estadio Guadalajara, incluido uno de los encuentros más esperados por la afición: la presentación de la Selección Mexicana ante su público durante el torneo.

Si quieres organizar tu asistencia al estadio o ver en vivo cada encuentro desde casa, aquí encontrarás el calendario oficial de los partidos que se disputarán en Guadalajara, con fechas, horarios y el número correspondiente dentro de la agenda de la FIFA. Además, conforme se revelen más detalles, también te compartiremos la información sobre las transmisiones para que no te pierdas ningún momento del Mundial 2026.

Los 4 partidos que se disputarán en Guadalajara

Para que tengas toda la información a la mano, a continuación te presentamos el calendario detallado de los encuentros programados en el Estadio Guadalajara, con las fechas, horarios y datos clave de cada partido que formará parte de la actividad mundialista en la ciudad.

Partido Fecha Sede Horario Transmisión Partido 2: Corea del Sur vs Chequia (Grupo A, el primero en la ciudad) Jueves, 11 de junio 2026 Estadio Guadalajara 20:00 horas Canal 5, TUDN, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Azteca Deportes Network, Las Estrellas, Nu9ve, Azteca 7 Partido 28: México vs Corea del Sur (Grupo A) Jueves, 18 de junio 2026 Estadio Guadalajara 19:00 horas Pase Mundial 2026 (VIX Premium) Partido 48: Colombia vs RD Congo (Grupo K) Martes, 23 de junio 2026 Estadio Guadalajara 20:00 horas Pase Mundial 2026 (VIX Premium) Partido 66: Uruguay vs España (Grupo H) Viernes, 26 de junio 2026 Estadio Guadalajara 18:00 horas Pase Mundial 2026 (VIX Premium)

*La información de los canales de transmisión se actualizará de manera constantes

*Los horarios corresponden al tiempo del centro de México

El debut mundialista y el esperado duelo del Tri

El primer encuentro que recibirá el Estadio Guadalajara marcará el inicio oficial de la actividad del Grupo A en esta sede específica.

Este partido inaugural en Guadalajara se llevará a cabo el jueves 11 de junio de 2026, abriendo la puerta a semanas de intensa competencia deportiva. Los protagonistas del Partido 2 del Mundial serán Corea del Sur vs Chequia , quienes buscarán sumar sus primeros tres puntos.

Sin embargo, el duelo que acapara absolutamente todas las miradas es el que involucra a la Selección Mexicana ante su apasionada afición. El jueves 18 de junio, el recinto deportivo vibrará al máximo con el desarrollo del Partido 28 de la justa mundialista. En esta fecha tan señalada, México se enfrentará a Corea del Sur, en un duelo directo por el dominio del sector y la clasificación a la siguiente ronda.

ESPECIAL / CANVA

Diversidad internacional: Del Grupo K al Grupo H

La actividad futbolística en el Estadio Guadalajara no se limitará únicamente al grupo del país anfitrión, sino que recibirá a equipos de diversas latitudes.

El martes 23 de junio, la emoción continuará sobre el terreno de juego con el Partido 48, correspondiente a la actividad del Grupo K.

En este compromiso internacional, la selección de Colombia medirá fuerzas contra el combinado de la RD Congo, ampliando la diversidad de estilos de juego.

Finalmente, el gran cierre de la fase de grupos en esta sede se dará el viernes 26 de junio, con un choque de alto calibre. El Partido 66 presentará un sumamente atractivo enfrentamiento por el Grupo H, donde Uruguay jugará contra España para concluir la primera fase.

Lo que debes saber sobre el calendario del Mundial 2026 en Guadalajara

Para tener la información siempre a la mano y planear tu asistencia, aquí tienes un resumen rápido que responde a las preguntas esenciales del torneo que tendrá como sede a la capital de Jalisco:

¿Qué? Cuatro partidos oficiales correspondientes a la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 .

Cuatro partidos oficiales correspondientes a la fase de grupos de la . ¿Quiénes? Selecciones internacionales de los Grupos A, K y H ( México , República de Corea , República Checa , Colombia , RD Congo , Uruguay y España ).

Selecciones internacionales de los Grupos A, K y H ( , , , , , y ). ¿Cuándo? Los días jueves 11, jueves 18, martes 23 y viernes 26 de junio de 2026.

Los días jueves 11, jueves 18, martes 23 y viernes 26 de junio de 2026. ¿Dónde? Todos y cada uno de los encuentros mencionados se disputarán en la cancha del Estadio Guadalajara .

Todos y cada uno de los encuentros mencionados se disputarán en la cancha del . ¿Por qué? Como parte integral de la designación de la ciudad como una de las sedes oficiales del torneo de la FIFA .

Como parte integral de la designación de la ciudad como una de las sedes oficiales del torneo de la . ¿Cómo? A través de enfrentamientos directos de fase de grupos, catalogados como los partidos 2, 28, 48 y 66 del certamen, de la fase de Grupos.

Con esta agenda confirmada, los aficionados al futbol en nuestra ciudad, ya sean locales o visitantes, ya pueden marcar sus calendarios para disfrutar de una de las competencias deportivas más importantes del planeta, que tendrá como una de sus sedes a nuestra ciudad de Guadalajara.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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