Banderas del Mundial 2026: Cómo reconocerlas y la lista completa de siglas oficiales

Entender las siglas del Mundial 2026 y reconocer las banderas de las 48 selecciones es muy importante para disfrutar el torneo. A pocos días del silbatazo inicial en México, Estados Unidos y Canadá, te decimos cómo leer los marcadores de televisión al instante.

A continuación te presentamos la lista completa de las 48 siglas oficiales de la FIFA para el Mundial 2026. Recuerda que estos códigos de tres letras suelen basarse en el idioma inglés o francés; por ello, por ejemplo, Alemania es GER (Germany) y Costa de Marfil es CIV (Côte d'Ivoire).

El reto de los 48 equipos en Norteamérica

Por primera vez en la historia de la FIFA, el torneo de futbol más importante del planeta contará con 48 selecciones nacionales. Esto significa que los aficionados verán más banderas y códigos de tres letras que nunca antes en sus pantallas.

El evento, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, presenta a países debutantes y marca el regreso de naciones que antes han podido participar en el torneo. En las transmisiones de televisión, el espacio gráfico es sumamente limitado durante los encuentros.

A menudo, los marcadores en la esquina de la pantalla solo muestran una pequeña bandera o un código de tres letras. Si la bandera no es clara por el tamaño o las siglas están en otro idioma, la confusión es completamente inevitable para el espectador.

El tamaño de este evento deportivo en Norteamérica no tiene precedentes en la historia del futbol. Al sumar 16 equipos adicionales en comparación con las ediciones anteriores, la diversidad cultural y visual en los estadios alcanzará niveles nunca antes vistos por los fanáticos.

Cómo reconocer las banderas si faltan las siglas

En ocasiones, los gráficos en pantalla fallan, cambian de formato o el diseño del marcador omite deliberadamente las letras para ahorrar espacio. Aquí es donde el conocimiento visual entra en juego para identificar a los equipos rápidamente.

Para reconocer banderas sin depender de las siglas, el espectador debe fijarse en los patrones de colores y los escudos centrales. Las cruces nórdicas, por ejemplo, delatan rápidamente a equipos europeos como Suecia o Dinamarca en pleno partido.

Los colores panárabes, que incluyen el rojo, negro, blanco y verde, ayudan a identificar a selecciones de Medio Oriente y el norte de África. Prestar atención a los detalles finos, como las estrellas o los escudos en el centro, es fundamental para no perder el hilo del juego.

Las naciones africanas suelen usar los colores panafricanos: verde, amarillo y rojo. Senegal y Ghana comparten esta misma paleta cromática, pero la estrella central cambia de color y posición en cada una de ellas, marcando la diferencia visual.

En Sudamérica, los diseños son prácticamente inconfundibles para el ojo entrenado. El sol radiante de Argentina o Uruguay, y el orden específico de los colores en la bandera de Colombia o Ecuador, son pistas visuales directas y muy claras que facilitan la identificación.

ESPECIAL / CANVA

Lista completa de las 48 siglas oficiales (inglés / español)

La FIFA utiliza un sistema estandarizado de códigos de tres letras. Muchos de estos códigos generan confusión porque están basados en el idioma inglés o francés. Por ejemplo, Sudáfrica aparece como RSA (Republic of South Africa) y no como SUD. Sin embargo, esto también puede depender de la televisora que emita un partido y que prefiera hacerlo en español.

Esta es la lista completa de las 48 selecciones participantes en el Mundial 2026, con sus nombres en español, inglés y su respectiva sigla oficial.

País (en español) | En inglés | Abreviatura

Alemania | Germany | GER Arabia Saudí | Saudi Arabia | KSA Argentina | Argentina | ARG Argelia | Algeria | ALG Australia | Australia | AUS Austria | Austria | AUT Bélgica | Belgium | BEL Bosnia y Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | BIH Brasil | Brazil | BRA Canadá | Canada | CAN Qatar | Qatar | QAT Chequia | Czech Republic | CZE Colombia | Colombia | COL Costa de Marfil | Ivory Coast | CIV Croacia | Croatia | CRO Curazao | Curaçao | CUW Ecuador | Ecuador | ECU Egipto | Egypt | EGY Escocia | Scotland | SCO España | Spain | ESP Estados Unidos | United States | USA Francia | France | FRA Ghana | Ghana | GHA Haití | Haiti | HAI Inglaterra | England | ENG Irak | Iraq | IRQ Islas de Cabo Verde | Cape Verde | CPV Japón | Japan | JPN Jordania | Jordan | JOR México | Mexico | MEX Marruecos | Morocco | MAR Noruega | Norway | NOR Nueva Zelanda | New Zealand | NZL Países Bajos | Netherlands | NED Panamá | Panama | PAN Paraguay | Paraguay | PAR Portugal | Portugal | POR RD Congo | DR Congo | COD República de Corea | South Korea | KOR RI de Irán | Iran | IRN Senegal | Senegal | SEN Sudáfrica | South Africa | RSA Suecia | Sweden | SWE Suiza | Switzerland | SUI Túnez | Tunisia | TUN Turquía | Türkiye | TUR Uruguay | Uruguay | URU Uzbekistán | Uzbekistan | UZB

Comprender estas diferencias lingüísticas y visuales garantiza que cualquier aficionado pueda seguir el ritmo del torneo sin interrupciones. La próxima vez que las siglas CIV o KSA aparezcan en la pantalla, el espectador sabrá exactamente quién está dominando el balón en el terreno de juego.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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