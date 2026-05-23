Aunque André-Pierre Gignac propuso a la directiva de Tigres jugar sin salario fijo y cobrar únicamente por goles y asistencias, el técnico de la UANL, Guido Pizarro, adelantó que la final de la Concachampions del próximo 30 de mayo podría marcar la despedida del francés con el conjunto universitario.

Lo que dijo el técnico sobre el histórico jugador felino

El estratega felino destacó la importancia del delantero tanto dentro como fuera de la cancha y señaló que será el propio jugador quien comunique oficialmente su salida del club de la Liga MX.

"Lo de André, es muy grande la comunicación, después ya seguramente es un tema personal de él que se encargará de poder comunicar (su salida), pero de mi parte la grandeza, reconocer la grandeza, tanto todo lo que hizo a nivel individual, pero también a nivel de lo que aporta en el día a día y el aprecio que tenemos todos por él", declaró Guido Pizarro.

El entrenador agregó que el posible último partido de Gignac con Tigres representa una motivación adicional para el plantel, que buscará conquistar el título de la Concachampions y dedicárselo al histórico atacante francés.

"Mi comunicación con él y él hacia el grupo y hacia todas las instituciones es muy grande, por lo que significa, por lo que es. Y sinceramente, tanto él como todos están enfocados y más él en aportar día a día para que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente", comentó.

Cuándo termina el contrato de Gignac con Tigres

André-Pierre Gignac finaliza contrato con Tigres el próximo 30 de junio, por lo que atraviesa sus últimos días como jugador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, club al que llegó hace 11 años y con el que se convirtió en una de las máximas figuras en la historia de la institución.

Durante su etapa con los felinos, el atacante francés ha marcado 219 goles y conquistado 12 títulos, incluidos cinco campeonatos de Liga MX, consolidándose como el máximo referente del equipo regiomontano en la última década.

La final de la Concachampions podría convertirse así en el cierre de una era para Tigres y para uno de los futbolistas extranjeros más exitosos que han pasado por el futbol mexicano.

El dato

André-Pierre Gignac suma 219 goles con Tigres en 11 años con el club.

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