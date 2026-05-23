Valencia vs Barcelona: EN VIVO, horario y dónde ver el partido de La Liga 2026

Este sábado, el Estadio de Mestalla será el escenario de un emocionante encuentro entre el Valencia CF y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025/26 .

Este partido, que marcará el cierre oficial de la temporada para ambos equipos , comenzará para los aficionados en México, a las 13:00 horas a través de SKY Sports.

El Barça de Flick llega como Campeón

El FC Barcelona llega a esta última fecha con el título de LaLiga ya asegurado, tras una campaña dominante bajo la dirección de Hansi Flick. El equipo azulgrana ha acumulado 94 puntos en 37 partidos , demostrando una superioridad notable a lo largo del torneo. Su impresionante récord incluye 31 victorias, 1 empate y solo 5 derrotas.

El Barça viene de una victoria contundente de 3-1 sobre el Real Betis en el Spotify Camp Nou, un partido que fue especial por el homenaje a Robert Lewandowski y donde Raphinha volvió a ser decisivo con un doblete.

A pesar de no tener la presión del resultado, el equipo de Flick buscará mantener su inercia ganadora y cerrar la temporada con otra victoria.

El Valencia busca un cierre digno en casa

Por su parte, el Valencia CF atraviesa un gran momento anímico. El equipo 'ché' viene de imponerse 4-3 a la Real Sociedad en Anoeta , un resultado que les ha permitido consolidarse en la mitad alta de la clasificación, ocupando la 9ª posición con 46 puntos.

El conjunto dirigido por Rubén Baraja querrá regalarle un último triunfo a su afición en Mestalla frente al campeón, buscando un cierre digno en casa .

Este encuentro también tiene un componente de "cuenta pendiente" para el Valencia. El antecedente más reciente entre ambos equipos fue una contundente goleada azulgrana por 6-0 en la primera vuelta (Jornada 4), con dobletes de Fermín López, Raphinha y Lewandowski.

El equipo valenciano buscará demostrar que esa goleada quedó en el pasado y que pueden competir de igual a igual contra el campeón de liga.

El campeón buscará reafirmar su dominio y el Valencia intentará cerrar con broche de oro ante su afición.

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