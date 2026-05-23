Peleas de box hoy sábado 23 de mayo: horarios y dónde ver la cartelera completa

Oleksandr Usyk, campeón de peso pesado por tres de los cuatro principales organismos del boxeo (CMB, AMB y OMB), expondrá hoy su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo hoy ante el excampeón de kickboxing Rico Verhoeven.

Se espera una función espectacular, comenzando por el escenario, pues los combates se realizarán en la necrópolis de Pirámides de Giza, frente a las antiguas pirámides de Egipto, e incluirá otras tres peleas de campeonato mundial.

Los sectores más puristas del boxeo criticaron a Usyk por elegir a un rival que sólo tiene una pelea como boxeador profesional en el boxeo, a lo que el campeón ucraniano respondió argumentando que por primera vez en la vida quería hacer su voluntad en cuanto a su carrera.

El CMB fue el único organismo que accedió a avalar la pelea; sin embargo, los otros organismos también terminaron cediendo al no sancionar a Usyk por no enfrentar al siguiente clasificado del ranking, quien legítimamente debía recibir esa oportunidad.

La ceremonia de pesaje se realizó ayer, donde Usyk registró el mayor peso de su carrera: 233.3 libras (105.82 kilogramos). Su rival pesó 258.7 libras (117.34 kilogramos).

Usyk parte como favorito para conservar sus campeonatos y concretar una nueva pelea ante Tyson Fury, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), con la intención de volver a convertirse en campeón indiscutido de la división y posteriormente retirarse.

Verhoeven, por su parte, buscará dar la sorpresa y quedarse con el cinturón “Rey del Nilo” que el CMB preparó para esta pelea.

La función será transmitida en exclusiva por DAZN a partir de las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Se espera que la pelea entre Usyk y Verhoeven comience alrededor de las 17:00 horas.

Cartelera completa en la necrópolis de Giza

Oleksandr Usyk vs. Rico Verhoeven, pelea por el título mundial de peso pesado del CMB.

Hamzah Sheeraz vs. Alem Begic, pelea por el título mundial supermediano de la OMB.

Jack Catterall vs. Shakhram Giyasov, pelea por el título mundial de peso welter de la AMB.

Mizuki Hiruta vs. Mai Soliman, pelea por el título mundial supermosca de la OMB.

Frank Sánchez vs. Richard Torrez, pelea de peso pesado.

Mohamed Mabrouk Yehya vs. Michael Kalyalya, pelea de peso medio.

Omar Hikal vs. Ali Sserunkuma, pelea de peso welter.

Televisa tendrá una pelea de prospectos. X/TUDNMEX

Peleas de box en TV abierta

En la televisión abierta de México, el canal 5 de Televisa y la plataforma ViX transmitirán a las 23:00 horas la pelea entre Yoali Mosqueda y José David Cogollo, que se realizará en el lienzo charro del Peñón, en la Ciudad de México.

TV Azteca, a través de Box Azteca en canal 7, transmitirá la repetición del combate que el excampeón mundial Ángel Ayala sostuvo ante el filipino Jayson Mama el pasado jueves en la Arena Ciudad de México.

