Canelo Álvarez sostiene su primer careo con Mbilli

Saúl Álvarez ya está listo para afrontar su siguiente combate sobre el ring, el sábado 12 de septiembre, contra Christian M'billi en Arabia Saudita.

Con las espectaculares pirámides de Egipto en el fondo, el boxeador mexicano y el francés sostuvieron su primer cara a cara.

Con un intenso duelo de miradas, que duró varios segundos hasta que alguien les indicó que era suficiente, los pugilistas comenzaron su rivalidad.

Luego de iniciar la promoción de su pelea, se reencontrarán este sábado para ofrecer declaraciones en su primera conferencia de prensa de cara al combate en Riad.

Los dos hablaron sobre su pelea, en la que estará en juego el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cabe resaltar que este combate marca el regreso del "Canelo" Álvarez a los cuadriláteros, luego de que perdiera, por decisión unánime, sus cuatro títulos del peso supermediano ante Terence Crawford.

El 13 de septiembre de 2025, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el tapatío perdió sus cinturones del CMB, de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) y la FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Además, esta será la tercera de cuatro peleas del acuerdo que el mexicano firmó con Turki Alalshikh, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita (GEA, por sus siglas en inglés).

El "Canelo" está de regreso y su caminó al ring ya comenzó. Un año después de su último combate, volverá a ponerse los guantes para buscar una nueva victoria.