El Torneo Clausura 2026 llega a su desenlace este domingo 24 de mayo con el enfrentamiento definitivo por el título. Pumas y Cruz Azul se miden en la Final de Vuelta, en punto de las 19:00 horas, un partido que promete intensidad y rigor táctico en la búsqueda por levantar el máximo trofeo del futbol mexicano. Tras un torneo de alta exigencia, el campeonato se decide en los últimos 90 minutos de la temporada.

¿Cómo llegan Pumas y Cruz Azul a la final de la Liga MX?

Luego de dejar atrás cada etapa de la Liguilla, los dos equipos confirmaron ser los más consistentes del torneo y consiguieron su lugar en la disputa por el campeonato. Pumas intentará hacer valer la localía y el respaldo de su gente para coronar una campaña sobresaliente con un nuevo título, apoyándose en la solidez defensiva que ha mantenido a lo largo de la fase final.

Del otro lado, Cruz Azul buscará hacer pesar su experiencia y jerarquía en partidos decisivos. El cuadro cementero afrontará el reto de controlar la presión como visitante y desarrollar un encuentro sin errores para conquistar el campeonato. La estrategia desde los banquillos y la efectividad frente al arco serán elementos clave para definir al ganador de la serie.

En el duelo de ida de la final del Clausura 2026, Cruz Azul y Pumas igualaron sin goles en el estadio Ciudad de los Deportes. La escuadra celeste tuvo el control durante amplios lapsos del compromiso y creó varias ocasiones claras, aunque Keylor Navas se convirtió en la figura del partido gracias a sus intervenciones para mantener intacta su portería.

La acción más controvertida del encuentro se presentó al minuto 26, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Cruz Azul por una infracción sobre Carlos Rodríguez. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, la decisión fue invalidada debido a un fuera de juego previo.

Mientras Pumas priorizó el orden defensivo y apostó por los contragolpes, Cruz Azul sostuvo la iniciativa ofensiva durante todo el compromiso. Ya en la segunda parte, Rodríguez estuvo cerca de abrir el marcador, pero el balón se estrelló en el poste. La falta de contundencia incrementó la frustración entre los aficionados celestes y el empate dejó completamente abierta la definición del título.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Cruz Azul de la Final - Liga MX

La Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX se jugará este domingo 24 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. El partido podrá seguirse en vivo mediante distintas opciones de transmisión, incluyendo televisión abierta, sistemas de paga y plataformas de streaming, lo que permitirá una amplia cobertura para los aficionados.

Fecha y hora: Domingo 24 de mayo, 19:00 horas

Domingo 24 de mayo, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, Layvtime YouTube, Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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