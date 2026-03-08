El francés de 40 años André Pierre Gignac se confirmó este sábado como una leyenda de los Tigres de la UANL al darle al equipo un triunfo por 1-0 sobre Monterrey en el clásico regio.

En el que pudo ser su último encuentro contra los Rayados, el rival más enconado de los Tigres, Gignac entró a la cancha en el minuto 80 y en el 90+2 decidió el duelo de la décima jornada del campeonato.

En la primera mitad, Tigres, que tuvo la posesión de la pelota 56-44 a su favor, fue un poco mejor, pero ninguno de los dos cuadros remató a puerta en un enfrentamiento con momentos de mucho tráfico en mitad de la cancha y numerosas faltas.

Ambos cuadros salieron a buscar goles en la segunda parte, en la que, otra vez, se enredaron en la mitad de la cancha y pisaron poco el área rival.

El argentino Guido Pizarro envió a la cancha en el minuto 80 a Gignac por el uruguayo Rodrigo Aguirre. Animado por los hinchas, el francés buscó la puerta contraria y en el tiempo de descuento se convirtió en el héroe de los felinos, al aceptar un balón del brasileño Joaquím y anotar de derecha.

Tigres llegó a cinco victorias, un empate, cuatro derrotas y 16 puntos para subir al sexto lugar con nueve unidades menos que el líder Cruz Azul y tres encima del Monterrey, equipo del español Sergio Canales, colocado noveno de la tabla de posiciones.