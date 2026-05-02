La Liga MX entra este sábado 2 de mayo en su fase más emocionante con los Cuartos de Final del Clausura 2026. Tras 17 jornadas de intensa competencia, los ocho mejores equipos se enfrentan en una Liguilla fuera de lo común, marcada por la ausencia de seleccionados nacionales y la eliminación del formato Play-In tras varias campañas.

Para descubrir quiénes tienen mayores probabilidades de levantar el título, hemos recurrido a la Inteligencia Artificial. Analizamos datos como el historial reciente en finales, porcentaje de efectividad en partidos de eliminación directa y el momento anímico de cada equipo.

El resultado es un pronóstico fascinante que sorprenderá a más de alguno en esta "Fiesta Grande".

El Clásico Capitalino y la maldición del superlíder

El duelo que acapara todas las miradas es el choque entre los Pumas y las Águilas del América. Los universitarios llegan como superlíderes tras una campaña de ensueño, buscando romper una sequía de 15 años sin un título de liga.

Sin embargo, la Inteligencia Artificial no es optimista con el equipo auriazul. El algoritmo señala que el América, a pesar de clasificar en octavo lugar tras un torneo irregular, tiene una abrumadora ventaja histórica que pesa en la mente de sus rivales.

La IA detecta un patrón letal: la última vez que el América entró a la Liguilla como octavo lugar, terminó siendo campeón.

Por ello, el pronóstico indica que las Águilas volarán a las Semifinales, dejando al superlíder en el camino tras cerrar la serie el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Chivas, mermado ante su peor pesadilla

En la Perla Tapatía, el ambiente es de tensión. Chivas se mide con los Tigres en una reedición de la dolorosa final del Clausura 2023. Aunque el Rebaño Sagrado terminó en la segunda posición general, el panorama luce complicado.

El modelo predictivo destaca un factor crucial que inclina la balanza: las ausencias de peso. Chivas afrontará esta eliminatoria sin cinco de sus jugadores titulares, quienes fueron convocados por Javier Aguirre para iniciar la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

A esto se suma el golpe psicológico reciente, pues Tigres goleó 4-1 a los rojiblancos hace apenas algunas semanas. Con una plantilla más profunda y experimentada, la IA proyecta que los felinos asaltarán el Estadio AKRON y se quedarán con el boleto a la siguiente ronda.

El resurgir de Cruz Azul y el poderío del Toluca

La tercera llave enfrenta a Cruz Azul contra los Rojinegros del Atlas. La Máquina llega con un fuerte impulso anímico tras despedir a su técnico antes de la última jornada y ganar bajo el mando interino de Joel Huiqui.

Atlas, por su parte, es el único equipo de la Liguilla que no figura entre las ocho plantillas más valiosas del país según Transfermarkt. Con un plantel modesto y apenas dos goles anotados en sus últimos seis partidos oficiales, la IA determina que su falta de contundencia será su perdición.

Finalmente, el choque entre Pachuca y Toluca promete sacar chispas. Los Diablos Rojos buscan dar un paso firme en la defensa de su bicampeonato y cerrar la obra en el Estadio Nemesio Diez. Pachuca llega tropezando con dos derrotas consecutivas.

La Inteligencia Artificial calcula que la inercia ganadora del Toluca, respaldada por su solidez defensiva, será suficiente para apagar a unos Tuzos que perdieron gas. Los escarlatas se perfilan como serios candidatos para seguir avanzando hacia el tricampeonato.

La mesa está servida y la tecnología ya dio su veredicto. Ahora solo falta que ruede el balón para confirmar si la Inteligencia Artificial tiene la razón o si el futbol mexicano nos regala una de sus clásicas historias de rebeldía deportiva. ¿Tú a quién le vas?

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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