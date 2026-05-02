Dónde ver EN VIVO Osasuna vs Barcelona por La Liga 2026

El desenlace de La Liga 2025-2026 entra en su fase final. Este sábado 2 de mayo, el FC Barcelona visita el Estadio El Sadar para enfrentarse al Osasuna en un duelo correspondiente a la jornada 34, donde el título podría caer a falta de varias semanas de que termine la competición,

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con la meta de sumar tres puntos vitales como visitantes. Una victoria en Pamplona los dejaría a las puertas del título liguero, maquillando las inconsistencias de una temporada donde el juego colectivo no siempre convenció a la grada.

Por su parte, el equipo rojillo no será un rival de trámite ni regalará espacios. Actualmente pelean por entrar a puestos de competiciones europeas y buscarán amargarle la fiesta al líder.

¿Qué necesita el Barcelona para ser campeón esta jornada?

Las matemáticas son frías para el conjunto blaugrana en esta recta final del torneo. Si logran vencer al Osasuna este fin de semana, trasladarán toda la presión a su máximo rival, obligándolo a no fallar en un cierre de campaña marcado por la irregularidad.

Para que el FC Barcelona grite campeón de forma anticipada, necesitan ganar en El Sadar y esperar un tropiezo merengue. Específicamente, requieren que el Real Madrid no consiga la victoria ante el Espanyol en el partido programado para un día después, la noche del domingo.

Si esta combinación de resultados no se concreta, la definición del campeonato se postergará al menos una jornada más. Los culés podrían coronarse en la siguiente jornada, jugando ante su público y ante el propio Real Madrid. Por supuesto, siempre y cuando los venzan.

Actualidad de ambos equipos en la recta final

El FC Barcelona llega a este compromiso tras superar al Getafe por 2-0, dejando dudas en su funcionamiento a pesar del marcador. Además, el cuerpo técnico sufre bajas sensibles, destacando la ausencia de Jules Koundé por suspensión y problemas físicos en el ataque.

Osasuna aterriza en este choque con la moral alta tras lograr una remontada agónica ante el Sevilla. Ese triunfo crucial los colocó a solo dos puntos de la zona de clasificación a la UEFA Conference League, demostrando que tienen argumentos para competir ante cualquiera.

Cuándo, dónde y cómo ver el partido EN VIVO

El esperado encuentro se disputará este sábado 2 de mayo de 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión oficial y exclusiva para el territorio mexicano será a través de la señal de Sky Sports y su plataforma digital Blue To Go.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB