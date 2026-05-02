La Liguilla del Torneo Clausura 2026 comienza este fin de semana, y cuenta con actividad programada para hoy sábado 2 de mayo. En este primer día, la atención estará puesta en dos enfrentamientos de alto nivel que reúnen a equipos importantes, entre ellos los dos representantes del Estado de Jalisco.

Esta fase del Clausura 2026 marca el punto de máxima exigencia para los equipos clasificados, donde cualquier error puede traducirse en la eliminación. La necesidad de tomar ventaja desde el primer partido lleva a los cuerpos técnicos a diseñar planteamientos puntuales, conscientes de que el margen de reacción es cada vez más reducido en la lucha por el título. A diferencia de la etapa regular, en la que los resultados permitían ajustar sobre la marcha, las series de eliminación directa exigen un nivel de precisión y contundencia tanto en defensa como en ofensiva.

Lo que ocurra en estos primeros noventa minutos será determinante para definir el panorama de cara a los partidos de vuelta de la próxima semana, por lo que los 4 equipos que juegan hoy deberán mostrar su mejor versión desde el arranque del encuentro. Y para que no te los pierdas, te compartimos los horarios y canales para seguir los juegos en vivo.

Partidos hoy sábado 2 de mayo – Liga MX EN VIVO

El primer turno de la cartelera sabatina presenta un duelo de gran rivalidad cuando Tigres reciba a Chivas en el Estadio Universitario en Nuevo León. Este enfrentamiento pondrá a prueba la capacidad de los visitantes para plantarse en un escenario históricamente complejo y buscar un marcador que les permita manejar la serie con mayor tranquilidad en su propio estadio.

Posteriormente, la actividad se trasladará a Guadalajara, donde Atlas fungirá como local ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Dicho compromiso cerrará la jornada sabatina de la ida de esta fase eliminatoria.

Tigres vs Chivas | 19:00 | FOX One, FOX, aztecadeportes.com, Azteca 7

Atlas vs Cruz Azul | 21:15 | ViX Premium, Canal 5, TUDN, Layvtime YouTube

Resultados y más de la Liga MX

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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