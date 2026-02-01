Carlos Alcaraz, el tenista de a penas 22 años, venció este 1 de febrero a Novak Djokovic en el Abierto de Australia 2026. Luego de este triunfo, el ranking de Tenis ATP ha tenido movimientos importantes que han reafirmado al joven como una autoridad dentro del deporte blanco; pero también, ha modificado el rumbo actual del serbio.

Carlos Alcaraz se convirtió en el segundo jugador en activo con más títulos del Grand Slam, solo por detrás de Djokovic . El murciano, de 22 años, acumula ya siete premiso grandes -dos Wimbledon, dos Roland Garros, dos Abiertos de Estados Unidos y ahora el primero en Australia-, supera en tres al italiano Jannik Sinner, con cuatro; al suizo Stanislas Wawrinka, que tiene tres; y al ruso Daniil Medvedev y el croata Marin Cilic, con uno cada uno.

Novak Djokovic, con veinticuatro (por desgracia no pudo alcanzar el 25), es el que más tiene en la historia. Dos más que los ya retirados Rafael Nadal y cuatro por encima del suizo Roger Federer.

El lugar en Tenis ATP

Alcaraz consolida su condición de número uno del mundo tras ganar en la Final del Abierto de Australia al serbio y pone tierra de por medio respecto al italiano Jannik Sinner, segundo en la clasificación .

Con el triunfo, Alcaraz, que nunca había pasado de los Cuartos de Final en Melbourne, suma 13 mil 650 puntos en el ranking ATP y supera en tres mil 350 puntos a Sinner, que defendía el título conseguido el año pasado.

Alcaraz tiene asegurado mantener el primer lugar en los próximos meses , aunque todo lo que sume Sinner en los eventos que dispute será añadido a su puntuación.

Con 19 años y 130 días, Alcaraz se convirtió en el número uno mundial más joven de la historia tras ganar el título en el Abierto de Estados Unidos de 2022. Regresó a esta posición en el ranking por primera vez en casi dos años tras volver a ganar el título en el país del norte el año pasado y se ha mantenido en la cima durante todas las semanas menos una desde entonces. Comenzó su quincuagésima sexta semana como número uno.

Djokovic, que había iniciado el torneo en el cuarto lugar del ranking, subirá al tercer lugar en detrimento del alemán Alexander Zverev, finalista el pasado curso .

